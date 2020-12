Oruro: Docente acusado de violar a una universitaria va a prisión

Un docente, de 47 años, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en Oruro. El catedrático fue acusado de violar a una estudiante, de 25 años, el pasado 22 de noviembre.

“El docente de la Facultad de Comunicación Social ha sido enviado preventivamente por seis meses a la cárcel, como medida para garantizar su presencia en el proceso de investigación. En la audiencia de medidas cautelares no se ve el tema de fondo y no podemos decir si hubo o no agresión sexual. Sin embargo, sabemos que la víctima está sumamente afectada por todo lo ocurrido”, informó a El Fulgor la responsable de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) de la Alcaldía de Oruro, Carmen Miranda.

De acuerdo con ese diario digital, la víctima consumió bebidas alcohólicas con su docente en un inmueble que está en una urbanización de ese departamento. La joven fue afectada por el consumo de alcohol y se quedó dormida, pero la madrugada del día siguiente al despertar notó que estaba sin sus prendas de vestir y descubrió que fue agredida sexualmente por su catedrático.

Miranda señaló que se apersonaron en el proceso y que seguirán el caso velando por la integridad de la víctima. “La joven está muy afectada porque estaba siguiendo sus estudios y es fácil prejuzgar y emitir criterios, pero no somos jueces (…). Debe quedarnos claro que el agresor es una persona adulta con experiencia, posición económica y social, y había una relación de poder. Lo más sencillo es culpar a la víctima y cuestionarle por qué estaba en ese lugar o por qué se viste de esa manera, pero los hombres deben entender que cuando una mujer dice no, es no”, concluyó.