“Pareja del año”: Belinda y Christian Nodal protagonizan la última portada de People en español

Christian Nodal y Belinda se consagraron a través de la revista People en Español como la pareja del espectáculo latino de este 2020.

La cantante Belinda y el compositor mexicano Christian Nodal han creado una sorpresa a relación y recientemente posaron juntos en exclusiva para la portada de People en Español en su edición de diciembre/enero por llevarse la categoría de Pareja del año.

Ambos cantantes contaron su historia romántica acotando que se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, donde la actriz y cantante de 31 Belinda impresionó a todos al sacar a la pista de baile a Nodal de 21 años, quien estaba en la primera fila de la audiencia mientras ella interpretaba su tema «Amor a primera vista».

Debido a esto, Nodal reveló sobre ese instante: “Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”, recuerda Nodal de su primer encuentro con la mexicana. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz [México nos reencontramos]. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos [estar a su lado]. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”.

Belinda explicó que tras trabajar juntos como jueces para el programa La voz México ambos empezaron a conectar desde entonces pero no fue sino hasta un mes después que comenzaron a mensajearse y coquetear entre ellos. Por último, explicó: «Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido [acceso a él]. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando».