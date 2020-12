Patzi dice que respeta uniones libres, pero rechaza que se les dé «tanta» publicidad

El gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, dijo que respeta los derechos y las decisiones personales en torno a las uniones libres de personas del mismo sexo pero recalcó en que no está de acuerdo en que, según él, se les proporcione tanta publicidad y propaganda.

Patzi afirmó que la Constitución Política del Estado garantiza los derechos y opciones de cada persona.

“Lo que no estoy de acuerdo es que se haga tanta publicidad, como un mecanismo, digamos, de influenciar a los demás”, expresó el jefe del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Patzi se pronunció después de que la semana pasada el Servicio de Registro Cívico reconoció, por primera vez, la unión libre de una pareja del mismo sexo.

Para la autoridad y posible precandidato a la Gobernación: “uno puede adoptar libremente (la opción), las personas; pero hacer propaganda, hacer difusión no me parece, imposición, pretensiones de imposición hacia un tipo de elección no me parece”.

El líder del MTS considera que el asunto debe tratarse de manera pertinente por las instancias legalmente autorizadas.

Patzi personalmente cree que en la actual cosmovisión andina, en la práctica, este tipo de relaciones no son algo “normal” o se las ve como desviaciones, pero reconoce que han existido y existen personas no heterosexuales y que se las ha respetado pero sin difusiones ni halagos.