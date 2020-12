Pedro García admite que aún no tiene un plan: «No quiero vender humo, escucharé las necesidades de la gente»

El precandidato a la Gobernación cruceña por el MAS adelantó que visitará las provincias, además de reunirse con sectores sociales para elaborar su plan en base a necesidades de la población



Fuente: Unitel

Pedro García fue presentado, por el presidente del MAS-IPSP Evo Morales, como candidato a la Gobernación de Santa Cruz; designación que no es apoyada a pleno y así quedó manifestada por el bloque Oriente que respaldó la postulación de Mario Cronenbold.

Sobre este hecho, García pidió unidad e invitó al exalcalde de Warnes a sumarse al proyecto para no causar una división que solo «le hace daño al partido» y que sería contraproducente a una oportunidad «histórica» que tiene el Movimiento al Socialismo de lograr la Gobernación de Santa Cruz.

«Lo invito a Mario (Cronenbold), lo he llamado telefónicamente, necesitamos que haya unidad; este tipo de cosas no le hace bien al partido. Yo lo invito a Mario (y también) a Carlos Romero (precandidato) para trabajar de manera conjunta», dijo García.

El comunicador adelantó que en los próximos días se inscribirá su candidatura de manera oficial y que no lo ha hecho por un tema de tiempo, pero que esta es un hecho.

«Evo Morales, el presidente del MAS-IPSP, dijo que el candidato es Pedro García, y no se trata de dedazo, de imposición, se trata de que los candidatos perdieron la confianza dentro de su propio partido», dijo al referirse a unas declaraciones de Cronenbold -en las que se refirió a una denuncia en contra de Luis Fernando Camacho- que «no cayeron bien en las bases».

Aún no hay plan

Pedro García admitió que aún no cuenta con un plan de Gobierno para encarar su carrera electoral, pero que este saldrá de escuchar las necesidades de la población por lo que adelantó que se reunirá con sectores sociales y visitará las provincias y municipios para conversar con la gente.

«No quiero ser irresponsable y venir a vender humo, los políticos están acostumbrados a vender humo, yo quiero hacer otro tipo de política. Voy a tener un plan, he sido nominado recientemente el lunes, me voy a reunir (…) que ellos me digan lo que necesitan para en base (a sus necesidades) se construya mi plan, no de lo yo quiero, sino de qué necesitan en el corto, mediano y largo plazo.

Visión del departamento

«Santa Cruz necesita por lo menos construir una cucharilla», dijo en referencia a una falta de inversión y ejecución de proyectos que apuntan a Mutún, Puerto Busch y a una mejor redistribución de recursos a los municipios.

«Santa Cruz no come política, las provincias necesitan sus recursos», dijo en entrevista con UNITEL.