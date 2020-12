Pedro García habla de acusaciones de violencia y dice que ya no carga con la ‘mochila’ de su pasado

El periodista y precandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro García, es consciente de que en toda campaña o escenario electoral pueden salir los ataques de grupos opositores y está seguro de que puedan escarbar hechos de su pasado, principalmente en un episodio polémico en el que se vio envuelto con su expareja, a quien agredió físicamente, según reseñan las denuncias de años atrás.

García afirmó estar preparado para este tipo de ataques. «Seguramente (este tema) lo van a sacar en la campaña», dijo al señalar que eso es predecible. «Me pueden atacar, pero no pueden decir que soy burro, que soy flojo, que soy un incapaz o un corrupto, no pueden agarrarse de algo, pero sí de la mochila del pasado, que ya me la saqué«, remarcó García en una entrevista con EL DEBER Streaming.

El precandidato dijo que, si sus contrincantes sacan a flote aspectos de su pasado, se deben considerar personas «perfectas» o inmaculadas para criticarlo.

García también dijo que prefiere no referirse más a este asunto y calificó a sus críticos como gente con poco razonamiento porque recurren a lo más fácil para atacarlo.

«Yo no hablo de la situación abiertamente porque hay personas que estuvieron involucradas, directa o indirectamente, y respeto la vida y familia de otras personas, mi vida en familia, a mi esposa y a mis hijos», subrayó.

​Asimismo, el periodista aseguró estar ocupado en obtener el aval de los sectores para consolidar su candidatura, por lo que va con su proclamación bajo el brazo para recibir el sello de los movimientos sociales y el visto bueno de las bases afines al MAS.

Por otro lado, García señaló que si se presenta la oportunidad de conversar con Evo Morales sobre sus aspiraciones lo va a hacer porque es el líder del MAS y el impulsor del proceso de cambio.

