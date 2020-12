Piden a Choquehuanca pasar de los dichos a los hechos

Erika Segales / La Paz

Tras el más reciente discurso del vicepresidente David Choquehuanca, en el que reflexiona sobre la necesidad de una revolución moral en la política para combatir la corrupción, diferentes líderes políticos señalaron que más allá de los mensajes se espera que la autoridad pase de los dichos a los hechos.

“Necesitamos una revolución moral, donde los líderes sean los primeros en dar ejemplo y ser ejemplo de vida. La corrupción no sólo es económica, también es moral y política. Cuando el dinero vale más que tus propios principios entonces no tienes valor, sólo precio. Cuando por tener poder olvidas tu vocación de servir, entonces ya no sirves”, dijo el Vicepresidente.

Choquehuanca también expresó: “La primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo, cuando desconoce a quienes le dieron su confianza; entonces podemos estar seguros que se ha corrompido y sólo le interesara quedarse en el poder a toda costa y pactará con quienes no debe, traicionando a su propio pueblo”.

La autoridad pronunció las palabras ayer en al acto de conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, realizado en el hall de la Vicepresidencia.

Respecto a los mensajes del Vicepresidente, Nadia Beller, excandidata del MAS, señaló en redes sociales: “Van dos veces que lo escucho al señor Choquehuanca ser muy principista y coherente en sus palabras (hasta parece un agradable sujeto), lástima que sólo pueda decir: ‘lo escucho’ porque la realidad está lejos del verso. Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

En la misma línea, Rebeca Delgado, exlegisladora del MAS y expresidenta de Diputados, se preguntó en Twitter: “¿Cuándo los discursos de David Choquehuanca se harán realidad?”.

Al respecto, el exvocero del MAS Alex Contreras manifestó que el tiempo dirá si Choquehuanca se quedó o no en el discurso, pero que en esta primera etapa no se puede negar que en sus mensajes rescata la esencia y los principios ideológicos del MAS de hace 15 años.

“Veo que David Choquehuanca está rescatando, por lo menos en el mensaje, estos principios básicos de lo que fue el MAS en sus inicios, que parecen buenos, porque conllevan un mensaje directo a su militancia, pero también provocan discusión, provocan análisis en los sectores de la oposición y eso es muy positivo”, expresó Contreras.

Cuatro señales

En lo que va de la gestión, se observan al menos cuatro señales que marcan el distanciamiento de Choquehuanca con Evo Morales.

La primera, cuando en su discurso de posesión, el 8 de noviembre, no mencionó al exmandatario y en tono concertador habló de equilibrios entre izquierda y derecha. La segunda señal es que no puso ni un tuit para dar la bienvenida a Morales, cuando este arribó al Chapare (Cochabamba), el 11 de noviembre, tras un año de exilio.

La tercera señal ocurrió el 30 de noviembre, cuando Choquehuanca señaló que “sin duda” el Mariscal Andrés de Santa Cruz fue el mejor presidente de Bolivia. En el MAS, califican a Morales como el mejor mandatario.

La cuarta señal es la frase que Choquehuanca pronunció ayer, y que muchos creen alude a Morales, debido a que dijo que cuando un político se corrompe sólo le interesa quedarse en el poder a toda costa.

Creen que Choquehuanca lanzó dardos a Morales

En el Día Internacional contra la Corrupción, el vicepresidente David Choquehuanca expresó que el político corrompido es “aquel que busca quedarse en el poder a toda costa”. Varios políticos interpretaron que con esas palabras lanzó dardos a Morales.

“Evo Morales obtuvo tercer mandato violando la Constitución, buscó un cuarto desconociendo el 21F y cometiendo fraude descomunal. Traducción: Choquehuanca le dice corrupto”, escribió Jorge Tuto Quiroga en Twitter.

El exminsitro Yerko Núñez publicó: “¿Habrá división interna en el MAS? Al parecer sí. Choquehuanca le da una ‘indirecta’ directa a su jefe Evo Morales”. Asimismo, la diputada de Creemos Kaline Moreno dijo: “Sin necesidad de decir el nombre, realmente hace alusión a un solo personaje y ese personaje vendría a ser Evo Morales”.

Por el contrario, en las filas del MAS consideran que Choquehuanca hizo alusión a la expresidenta Jeanine Añez. “Aquella persona que se ha querido prorrogar más de un año, estos 11 meses, hablamos del régimen de Añez. Suspendió más de tres veces las elecciones”, señaló el diputado Daniel Rojas, del MAS.