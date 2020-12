Polémica por el caso Barbosa: el TDD se pronunció y los árbitros pueden parar

La polémica por la suspensión de la sanción al futbolista de The Strongest Willie Barbosa, después de haber visto la tarjeta roja en la victoria frente a Always Ready (2-0), continúa. Hassenteufel & Asociados, responsables del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), pidió a la Federación Boliviana de Fútbol disolver su contrato. Mientras que los árbitros anunciaron un paro si es que no cambian la resolución.

Miércoles 9 de diciembre

-El árbitro Ivo Méndez le muestra la cartulina roja directa a Barbosa, en la victoria del Tigre sobre el millonario. Según su informe, por haber dado un codazo a su rival. En el mismo encuentro, Ramiro Vaca también fue expulsado por doble amonestación.

Viernes 11 de diciembre

-El Tribunal de Disciplina Deportiva anunció que Barbosa quedó habilitado para disputar el partido frente a Wilstermann. “No ha lugar a la imposición de alguna sanción en contra del jugador Barbosa Willie Hortencio”, decía parte de su resolución.

-Wilstermann anunció que impugnaría el partido contra The Strongest, si es que Barbosa lo disputaba. “No alcanzan los adjetivos para reprochar, con indignación, la decisión tomada por parte del Tribunal de Disciplina Deportiva de la FBF”, se lee en su comunicado.

-En esa misma jornada, Barbosa se sumó a la delegación que se presentó a disputar el partido contra el aviador. “Yo manejo la parte deportiva, la parte de conflictos la maneja la dirigencia. Yo tengo al jugador habilitado”, declaró el DT de The Strongest, Alberto Illanes.

Sábado 12 de diciembre

-La FBF lanzó un comunicado indicando que el fallo emitido por el TDD, sobre el caso del futbolista Barbosa, no reunía «las condiciones mínimas de fundamentación, motivación y congruencia, en una evidente intromisión a las decisiones del árbitro». Además, informó que se iniciarían acciones en contra de los tribunales que emitieron ese fallo.

-El TDD argumentó que no es la primera vez que proceden a “corregir o enmendar decisiones de los oficiales de partido”. Además, hizo un recuento de los casos similares a lo largo de los años. Sobre el final, el consorcio Hassenteufel & Asociados, responsable del TDD, pidió disolver el contrato con la FBF.

-La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, encabezada por Víctor Hugo Chambi, dijo que “queremos la anulación de la resolución 71/20 y que sea encausado como es el debido proceso, que se convoque al árbitro para que pueda dar su informe ampliatorio y que el caso Barbosa tenga el debido proceso. Pedimos que no se tome una decisión unilateral”. También aplaudió el pronunciamiento de la FBF.

-Illanes aseguró que “Barbosa estaba totalmente habilitado, pero por un acuerdo entre mi presidenta y mi persona hemos dejado al jugador y no lo tomamos en cuenta”, expresó el DT en DXtv.

Se espera un nuevo informe sobre este caso, desde las diferentes instancias, para que termine la polémica.