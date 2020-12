Por la pandemia del coronavirus, la FIFA canceló los Mundiales Sub 20 y Sub 17 de 2021

Las sedes de Perú e Indonesia se mantendrán pero los certámenes se disputarán en 2023. A su vez, la Conmebol ya había cancelado el Sudamericano Sub-20 que se iba a diputar en Colombia

Los certámenes 2021 se postergaron para 2023 (EFE)

Europa padece un rebrote de coronavirus y muchos países han optado por el lockdown (cierre de varias actividades) en Sudamérica aún no ha llegado esa segunda ola, pero la misma podría tener lugar a principios del próximo año, según algunas estimaciones. En este contexto, la FIFA decidió suspender los Mundiales juveniles de 2021 tanto femeninos como masculinos para evitar más contagios.

El próximo año debían disputarse los Mundiales masculinos de Indonesia Sub 20 y Perú sub 17, además del femenino de India sub 17. Todos estos pasaron para 2023, al igual que el femenino sub 20 de Costa Rica que inicialmente estaba pautado para 2022. Debido al rebrote de coronavirus mundial, el traslado de tantas selecciones a diversos países y la disputa incluso de certámenes continentales clasificatorios era un peligro para los propios jugadores, por lo que la Casa Madre del fútbol mundial optó por reacomodar el calendario.

“La pandemia del coronavirus continúa presentándonos desafíos para albergar certámenes internacionales deportivos y restringir el efecto en los viajes internacionales. FIFA ha consultado a expertos, incluyendo a las propias asociaciones que deben albergar ambos eventos estipulados originalmente para 2021. En este marco, se volvió claro que la situación global falló en alcanzar el nivel de normalización suficiente para poder afrontar estos desafíos”, señala el comunicado emitido este jueves.

“FIFA quiere expresar su gratitud para todas las asociaciones miembro, así como a las autoridades de Indonesia y Perú, por su compromiso y por las preparaciones para el torneo que se hicieron hasta ahora. FIFA espera con ansias continuar trabajando juntos con los países anfitriones para organizar torneos exitosos”.

Colombia debía ser sede del torneo sudamericano Sub 20 (EFE)

A su vez, la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya habían cancelado el Sudamericano Sub 20 que se iba a realizar en febrero de 2021 en Colombia debido a la pandemia del coronavirus, informó este miércoles la Federación Colombiana de Fútbol. La FCF dijo en un comunicado que la decisión se debe a los “contratiempos que ha vivido el mundo por el covid-19”. Los seleccionados nacionales, como el argentino, ya habían iniciado los entrenamientos precompetitivos y darían marcha atrás.

El torneo sub 20, que otorgaba cuatro plazas para el Mundial de Indonesia 2021, debía realizarse en Colombia entre el 2 y el 27 de febrero, mientras que el sub 17, que entregaba cuatro boletos para Perú 2021, se celebrará en Ecuador. Por su parte, las Eliminatorias para el Mundial de Fútbol Playa que se jugará en Rusia fueron fijadas para mayo, con sede en Brasil.

Fuente: infobae.com