¿Por qué se conmemora el Día Internacional de las personas con discapacidad?

Francisco Zuasti

Fuente: www.tododisca.com

Cada 3 de diciembre, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de este día es mejorar la situación de las personas con discapacidad, además de la búsqueda de igualdad de oportunidades.

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad

¿Qué es la discapacidad?

La discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.

Una discapacidad es una condición que hace que una persona tiene dificultades para desarrollar sus tareas cotidianas y corrientes que, al resto de individuos, no les resultan complicadas. El origen suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales.

En los últimos tiempos, la discapacidad se está considerando desde una perspectiva de derechos humanos. El objetivo, entonces, pasó a ser la integración de estas personas en la sociedad, facilitando esto a partir de la idea de accesibilidad.

¿Por qué un día para Discapacidad?

En la Asamblea General se hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la conmemoración del Día, y así fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

El objetivo del Día Internacional de la Persona con Discapacidad es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Además, se incluye el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Desde 2006, cuando se celebró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Tipos de discapacidad

La mayor discapacidad es la indiferencia

El desconocimiento e indiferencia es gran parte de la discriminación que existe en cuanto a las personas con discapacidad. Se ha demostrado que, una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad.

Lenguaje y conductas inclusivas

En el marco del Día Internacional y Europeo, que se celebra el 3 de diciembre, COCEMFE y su Movimiento Asociativo hacen hincapié en la importancia de apostar por el lenguaje y las conductas inclusivas que promuevan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

“Al fin y al cabo, nuestro mundo se construye con palabras, pero también con hechos”, señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga; quien defiende que “si lo que decimos y lo que hacemos es inclusivo con las personas con discapacidad, estaremos contribuyendo a la igualdad de oportunidades”.

“El lenguaje puede ser igual de excluyente que una barrera física, aunque a veces no nos demos cuenta. No somos discapacitados, somos personas con discapacidad”, destaca Queiruga, al tiempo que explica que “hay que concebir la discapacidad como una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer”.