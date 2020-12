Putin felicita a Biden y se dice dispuesto a «colaborar» con él

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este martes (15.12.2020) a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y se dijo dispuesto a trabajar con él, pese a las deterioradas relaciones bilaterales.

«Por mi parte, estoy listo para una colaboración y para establecer contactos con usted», dijo Putin en un telegrama, según informó el Kremlin.

#BREAKING: #Putin congratulates #Biden on presidential victory, expects respect-based cooperation to serve US & Russia interests – Kremlinhttps://t.co/ZSV5JN75Gm pic.twitter.com/zsc0WmpVy2

