Fuente: Gigavisión

Rafael Quinteros, excandidato a la Alcaldía cruceña, por el M.A.S, lamentó que 3 personas hayan decidido el futuro de Santa Cruz, porque hubo «manoseo en las listas».

Quinteros no cree que se gane las elecciones municipales, ya que no hay un plan de Gobierno, e indicó que Adriana Salvatierra no aparece y solo entró por la ventana.