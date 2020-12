Raúl Castro adoptará a Cachito, el perro que se hizo viral en el The Strongest-Nacional

Fuente: Página Siete

“Adoptaré a Cachito”, confirmó Raúl Castro, volante de The Strongest, quien afirmó: “me contacté con el albergue donde está el perrito para enviarles una ayuda para que lo atiendan”. El jueves anterior, el futbolista tomó en brazos al perro que irrumpió en el partido The Strongest-Nacional que se disputó el jueves 24 en el estadio Hernando Siles y se lo entregó a un policía.

Según rescatistas, el can fue encontrado herido, hoy, en el centro de La Paz y trasladado al albergue “Ni una patita menos”, ubicado en la zona de Chasquipampa.

“No tengo redes sociales y me enteré por mis compañeros, que me contaron. Me contacté con el albergue y les dije que lo adoptaré. Ahora les mandé una ayuda para que lo atiendan. Lo adoptaré cuando vuelva a La Paz porque ahora estoy para viajar a Santa Cruz (donde el Tigre jugará con Guabirá, mañana desde las 15:00)”, añadió el futbolista.

En la mañana de este sábado, Cachito apareció en las redes sociales, después de que el jueves corrió por el campo de juego del Siles con el botín de un futbolista de Nacional entre los dientes. Una persona vio que el can se refugió cerca al edificio de la Contraloría. Según los animalistas, habría sido atropellado.

“Me contaron que sólo quiere estar recostado. Me explicaron que una doctora estaba yendo a ver a Cachito y que no tenían recursos. Bueno ya les hice un depósito para que lo puedan atender y que esté bien para que no haya ningún problema con el cachorro”, aseguró el Comandante Castro, quien adelantó que “se llamará Cachito, el nombre que la gente le puso. Se quedará con ese nombre”.