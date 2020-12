Real Potosí le ganó a San José, con ‘10’ y gracias a un ‘gigante’ Salvatierra

Con diez futbolistas -desde el minuto 40- y con un arquero Gustavo Salvatierra que tapó en doce oportunidades durante el partido, Real Potosí le ganó por 1-2 a San José este viernes, en el inicio de la decimoctava fecha del torneo Apertura. Los tres puntos le permiten acercarse a la zona de clasificación a un torneo internacional. Mientras que el santo se frenó en una similar búsqueda.

Los goles para la visita fueron anotados por Francisco Pastor (5’) y Vladminir Ortega (92’). Descontó Luis Aníbal Torrico (91’).

El primer tiempo se quedó para el lila. El gol de Pastor, a los 5 minutos, fue el resultado de la insistencia del español desde que arrancó el encuentro. El 0-1 pudo cambiar en cualquier momento, pero los lilas no tuvieron la fortuna de modificar el marcador. Además, se encontraron con un arquero Gustavo Salvatierra imbatible.

A los 10, Roly Sejas intentó poner el empate, con un remate de larga distancia, que pasó por arriba de los tres palos del lila. Cinco minutos más tarde, el ‘Chula’ le negó el festejo a Freddy Abastoflor. El cochabambino siempre triunfó. También lo hizo en el minuto 21, puso todo el cuerpo tras el remate de Marcos Morgón.

Salvatierra se convirtió en el protagonista. Sobre el minuto 38, le dijo no a Rodrigo Vargas, que intentó igualar las acciones, con un cabezazo. Dos minutos después, Esteban Um Lee vio la tarjeta roja, por doble amonestación.

Lo de portero lila realmente fue admirable, ante las licencias que también daba su defensa. Impidió que Morgón festeje sobre el minuto 41 y en los minutos de adición del primer tiempo. Con el 0-1 se fueron al descanso.

Los tres puntos se fueron a Potosí

La expulsión de Um Lee hizo que Real juegue al contragolpe, esperaba al rival, que intentó lograr la igualdad en otras seis oportunidades, pero Salvatierra le impidió festejar. La concentración fue clave para cuidar su arco. La única pelota que entró fue la que llegó desde los pies de Torrico (91’). Tremendo remate del jugador santo (1-1).

El local no supo cuidar el 1-1, pues dejó muchos espacios que fueron aprovechados por Ortega (92’). No hubo tiempo para más, el 1-2 no se movió hasta el final. La celebración lila se desató en el vestuario del Jesús Bermúdez de Oruro.

San José visitará a Nacional Potosí, el domingo (15:00), por la decimonovena fecha; mientras que Real Potosí recibirá a Always Ready, el martes (19:30).