Rechazan pagar a Bolívar una deuda de hace tres años

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Se ha rechazado que la División Profesional tenga que asumir los premios que se habían comprometido en alguna gestión hacia el club Bolívar”, explicó Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), luego de la conclusión del consejo de 16 clubes, ayer en La Paz.

El mandamás de la FBF advirtió que “el comité ejecutivo ha expuesto que todos los gastos emergentes de las defensas que tenga que asumir la FBF producto de este tipo de demandas las asumirá la División Profesional, esto obviamente no cayó muy bien puesto que afectará a cada uno de los clubes”.

Según la convocatoria de los torneos que se disputaron en 2017, si un equipo repetía el título en ambos certámenes no podía optar por un doble premio internacional. La dirigencia de la entonces Liga decidió que si sucedía este extremo, el equipo en cuestión se haría acreedor a un premio económico equivalente a una Copa Sudamericana en primera fase, es decir, 280 mil dólares. La Academia ganó ambos torneos.

“Esa supuesta deuda de la ex-Liga con Bolívar no se tomó en cuenta. La FBF no puede disponer recursos. Fue una gran metida de pata de Marco Peredo, quien se comprometió a conseguir los recursos y no lo hizo. Hoy se analizó el tema y siete clubes decidieron que no se pague y siete se abstuvieron”, dijo Ángelo Pórcel, vocero de la FBF.