Regiones necesitan 7.000 contratos para atender rebrote, Salud relocalizará personal

Fuente: Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

“He atendido a pacientes con la Covid-19 en el primer brote de la pandemia. Por este trabajo, me he contagiado y he transmitido el virus a tres miembros de mi familia. Pese a todo eso, volví a trabajar. Sé que mi contrato sólo duraría tres meses e hice lo mejor para salvar muchas vidas”, dijo la doctora Jhanett. La profesional aseguró que ahora se siente orgullosa por todo lo aprendido, pero a la vez está triste porque su contrato termina el 31 de este mes.

La doctora pensó que se ampliaría su contrato por el incremento de casos positivos en las últimas semanas. Pero, sus superiores ya le indicaron que no será posible. “Dejaré el hospital con buenos recuerdos”, agregó.

Al igual que esta profesional, al menos 5.000 médicos, enfermeras y trabajadores de salud concluirán el 31 de diciembre sus contratos para atender la pandemia de la Covid-19.

Ante esta situación, médicos y autoridades departamentales de salud se declaran en emergencia y aseguran que necesitan al menos 7.000 contratos para atender el rebrote del virus en Bolivia. El Gobierno anunció que no recontratará al personal e informó que sí habrá una reestructuración de recursos humanos.

El miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la creación de ítems en el sector salud tendrá un presupuesto de 347,1 millones de bolivianos.

“Estábamos preocupados porque en varios departamentos del país, los contratos ya concluyeron en noviembre y otros terminarán el próximo 31 de diciembre. Por esa razón, solicitamos al Ministro de Salud (Édgar Pozo) la ampliación (de los contratos) porque estamos en pleno rebrote”, dijo a Página Siete el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres.

El profesional explicó que este personal ya cuenta con experiencia. Indicó que el sector pidió el incremento de cupos. “En todo el país necesitamos unos 7.000 contratos para cubrir todas las demandas, pero nos conformamos con por lo menos 5.000”, agregó.

Cáceres explicó que aún así Bolivia podría vivir una segunda ola más dura que la primera. “Lo más urgente que se debe atender son los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca”, luego paulatinamente al resto del país “porque todos los departamentos están con aumento de casos”, sostuvo.

Una protesta anterior de médicos y personal de salud en La Paz.

Foto:Archivo

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, dijo a Página Siete que efectivamente estos contratos finalizan e indicó que se lanzará “otro mecanismo de convocatoria, ya que estos cargos fueron financiados” por un fondo internacional a través de la Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico)”.

La autoridad indicó que por eso “se relocalizará” al personal, es decir que el recurso humano será llevado al lugar donde “realmente se necesite”, y con eso se continuarán reforzando los establecimientos de salud. Pero Terrazas dijo que todavía analizan los recursos humanos para contratar a ese personal. “Eso aún está analizado y se lo definirá posteriormente”.

Según el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, esta región necesita recursos humanos para habilitar más camas de terapia intensiva. “Las que tenemos ya se están saturando”, dijo.

Hurtado explicó que necesitan también personal para habilitar el laboratorio de Remanso. “Está trabajando sólo con un turno, cuando se supone que se debería atender las 24 horas del día. No lo hace porque no tiene personal para la noche y los fines de semana”, sostuvo. “De los 10.000 ítems que nos deben históricamente, por lo menos que nos manden 1.000 y con eso solucionamos el problema de carencia de personal para terapia intensiva, laboratorio y zona rural”, agregó.

El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, explicó que el departamento requiere al menos 1.000 contratos para cubrir las necesidades en este momento. Aseguró que necesitan médicos y personal de salud. “No sabemos cuántos contratos tenía La Paz, porque lo manejó directamente la Aisem (con) los hospitales”, precisó.

Narváez explicó que urge la contratación de este personal y sería “mejor si estos puestos se convierten en ítems”.

El director del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, aseguró que en este departamento, los contratos concluyeron en noviembre. “Necesitamos 1.240 (el mismo número) de la primera ola”, indicó.

Mamani dijo que la deuda histórica de ítems alcanza a 4.460 para llegar al mínimo de lo que se establece 25 médicos por cada 10.000 habitantes. La solicitud ya fue hecha, pero se espera tener una respuesta en enero.

El director del Sedes Beni, Erick Vallejos, indicó que esa región necesita “mínimamente” 1.000 contratos sólo para el sector público, ya que la seguridad social demanda otro monto.

El director del Sedes Pando, Danny Mendoza, dijo que en ese departamento requieren 400 contratos. “Nuestros hospitales de referencia Covid están sin personal y necesitamos de forma urgente esa cantidad”, explicó.

En Chuquisaca, las autoridades departamentales informaron que necesitan 600 contratos. En Tarija, el gobernador Adrián Oliva dijo el pasado miércoles que requieren recursos humanos, pero no detalló la cantidad.

En Oruro, el director del Sedes, Henry Tapia, dijo que necesitan al menos 900 ítems. En Potosí, autoridades de salud indicaron que demandan al menos 800 ítems.

“Hubo irregularidades en las designaciones”

En la contratación de personal de salud para la atención de la primera ola hubo irregularidades en la distribución y en la designación de cargos, denunció el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

“Existieron irregularidades en la designación no sólo de personas -(quienes) no estaban contratadas de acuerdo con el perfil del personal que se requería- sino también en la distribución del recurso humano”, indicó.

Reconoció que por eso, ahora se elabora un plan para la entrega de contratos de acuerdo con las “brechas de necesidades” que existen en cada región. Explicó que los anteriores 5.000 contratos que están a punto de fenecer fueron financiados por (un organismo internacional) y fueron ejecutados a través de la Aisem, el brazo operativo del Ministerio de Salud.

Indicó que esos recursos estaban destinados a gastos en salud, es decir para la construcción de hospitales, equipamiento, entre otros, pero por la pandemia el ente financiador modificó el crédito para la contratación de personal.

Según la autoridad, hubo muchos elementos observados por un organismo internacional. Uno se refiere a que la entidad ejecutora hizo modificaciones a los contratos, razón por la que solicitó los descargos correspondientes. “Al ser un crédito de esta entidad, se debe cumplir con estos requerimientos”.

Por esa razón, la autoridad explicó que a la fecha existe demora en los pagos al personal que fue contratado. “Eso no significa que no se pagará; se hará, pero se requiere la presentación de los descargos”.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, denunció que existe una gran cantidad de médicos que fueron contratados para atender la pandemia y que hasta la fecha no reciben sus pagos y otros que no firmaron su contrato.

En Beni, los médicos a contrato que no recibieron sus salarios realizaron protestas, pero hasta la fecha no recibieron los pagos.

Terrazas dijo que durante el Gobierno anterior, se distribuyeron más de 3.500 ítems del SUS (Sistema Único de Salud), los cuales fueron creados para fortalecer los primeros niveles de atención y para los nuevos hospitales como el de Montero y el del Sur de El Alto.

“Por ejemplo, al hospital de El Alto Sur, se entregó sólo 16 ítems SUS, de los más de 300 que debía tener. ¿Dónde estará el resto? Esa información no dejó el anterior gobierno, por eso ahora se debe controlar e identificar administrativamente dónde están para llevar (los cargos a los hospitales). Eso demora”, sostuvo.

Resaltó que ahora todos esos ítems se entregarán bajo concursos y bajo la misma lógica que se hará para efectivizar el recurso humano. “No significa reducir los cargos, sino colocar personal donde realmente se necesita”

En números y letras

El 11 de diciembre, Página Siete informó que al menos 5.000 médicos de primera línea concluirían sus contratos pese a la escalada de casos de la Covid-19.

Abril El gobierno de la entonces presidenta Jeanine Añez emitió el DS 4270 que establece un seguro anual y colectivo de 100 mil bolivianos para el personal de salud en caso de muerte o invalidez por la Covid-19.

Mayo Especialistas viajaron como voluntarios a Trinidad, la ciudad más golpeada por el coronavirus. Los profesionales se trasladaron a Beni para capacitar a los médicos – la mayoría generales- en el manejo de equipos y terapia intensiva.

Mayo Directores y médicos fueron expulsados y agredidos por revelar casos positivos en cinco poblaciones que quieren esconder la presencia del virus para beneficiarse con la flexibilización.

Julio Médicos de hospitales de cuatro ciudades exigieron pruebas de diagnóstico y rápidas para el personal de primera línea y contratos para reemplazar las bajas de los funcionarios que dieron positivo.

Julio El anterior Gobierno dijo que el tema de recursos humanos es exclusivo de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) e indicó que dichas instituciones deben aplicar un plan de relevo y de reemplazo de los médicos en caso de emergencia.

Diciembre 61 médicos de La Paz y Santa Cruz se contagiaron la Covid-19. De este número, siete profesionales se encuentran en unidades de terapia intensiva, según este sector.