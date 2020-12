Reino Unido: Caos en el aeropuerto de Heathrow ante la inminente suspensión de vuelos

Las colas afectaron a todo el aeropuerto, extendiéndose tanto en la entrada como dentro de las terminales.

Fuente: ActualidadRT

Miles de personas acudieron a toda prisa al aeropuerto londinense de Heathrow el pasado 20 de diciembre, intentando hacer uso de sus billetes.

Mientras se propaga la nueva cepa del coronavirus denominada VUI-202012/01, cada vez más países deciden cortar la comunicación aérea con el Reino Unido. Por el momento, más de 20 Estados tomaron esa decisión.

Las colas afectaron a todo el aeropuerto, extendiéndose tanto en el ingreso del edificio, como dentro de las terminales. Esta situación habría sido ocasionada no solo debido a las nuevas restricciones introducidas por el Gobierno de Boris Johnson en Londres y sus alrededores, sino también por sobreventas de vuelos.

«[…] BA (la aerolínea británica British Airways) ha reservado cientos y cientos de pasajes para un vuelo que ya estaba lleno. Una desgracia», se quejó un usuario enojado en Twitter.

Heathrow Terminal 5, BA have booked hundreds and hundreds of people onto a flight that was fully booked to begin with. A disgrace pic.twitter.com/G6crrAlDuJ

— Leah Kavanagh (@Leah_Kavanaghxx) December 20, 2020