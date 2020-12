Revilla: Ante un rebrote, los hospitales públicos deben sumarse a municipales

Ivone Juárez / La Paz

“En la primera etapa de la pandemia fueron nuestros hospitales municipales los que contuvieron la enfermedad; el resto del sistema público no estaba preparado y no pudo adecuar sus instalaciones ni infraestructura para atender pacientes moderados y graves. Eso no puede ocurrir ahora; necesitamos que los centros de salud de primer nivel y que el complejo hospitalario de Miraflores habiliten espacios exclusivos para atender a pacientes Covid”, afirmó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, ante la posibilidad de que el rebrote del virus que se vive en la ciudad llegue a convertirse en una segunda ola.

La autoridad conversó con Página Siete sobre las condiciones en las que se encuentra el municipio para enfrentar una eventual segunda ola del coronavirus. Informó que hace dos semanas, junto con la Alcaldía de El Alto y la Gobernación, se pidió una audiencia con el Ministro de Salud para coordinar acciones, pero que hasta ahora no se tiene respuesta de la nueva autoridad.

Añadió que no tiene información sobre el compromiso del anterior gobierno sobre la compra de más de 200 mil pruebas PCR con recursos del Banco Mundial.

Se reunirá hoy con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para definir si se amplían o no los horarios de circulación por la fiestas de fin de año. “Queremos buscar el equilibrio: cuidar a la población y hacer un esfuerzo para reactivar la economía”, dijo.

¿Cómo se está preparando la Alcaldía de La Paz ante un inminente rebrote de la Covid-19?

Estamos manteniendo los hospital de La Portada y Cotahuma como dos hospitales exclusivos Covid. No sólo atenderán a los pacientes graves, sino también a los moderados, lo que implica que en estos hospitales estarán los centros de aislamiento: tendremos pisos exclusivos para pacientes leves y también para los graves. Si es que la situación empeorara, y eso lo sabremos de manera anticipada, evaluaremos la posibilidad de habilitar un centro de aislamiento exclusivo. Pero en este momento, creemos que los hospitales municipales pueden llevar adelante esa tarea de contención.

Pero lo que no puede volver a ocurrir es que volvamos a recargar toda la responsabilidad sobres los hospitales municipales. Necesitamos que todo el sistema público habilite espacios exclusivos para pacientes Covid.

En eso estamos insistiendo y entiendo que ellos (Gobernación y Sedes) están asumiendo las medidas respectivas para que sea así, y todo el sistema público esté listo para atender una eventual segunda ola, que podría producirse en el curso de las siguientes semanas.

¿Hubo reuniones para avanzar en esa dirección?

Sí, tuvimos una reunión la semana pasada y mañana (hoy), en una reunión del COED, que está marcada para las 17:00, se tiene que presentar un plan específico, por parte del Sedes y de las secretaría de salud de las ciudades de La Paz y El Alto, que tiene que ver con que todo el sistema de salud esté debidamente preparado y en alerta para atender una segunda ola.

¿La Alcaldía podría volver a desplegar sus servicios y logística?, ¿cuenta con los recursos?

Podríamos hacerlo si se diera la necesidad, pero en ese caso, como ocurrió para la primera ola de la pandemia, se tendría que contar con normativas extraordinarias para realizar esas tareas y utilizar recursos que no están destinados para esas tareas. Ya no estamos en emergencia sanitaria.

¿Se puede entregar más kits de medicamentos?

Distribuimos cerca de 90.000 kits de medicamentos y asumo que buena parte de la población los tiene disponibles. También distribuimos kits a la Policía, Fuerzas Armadas, personal de salud, choferes y gremiales.

En este momento no tiene sentido hacer una compra de esa naturaleza porque no sabemos si tendremos una segunda ola de las mismas características de la primera, pero si fuera el caso, si tuviéramos, tendríamos que volverr a adquirir estos kits.

¿Se cuenta con el personal médico necesario?

Nuestros hospitales tienen el personal necesario y eso está cubierto con los recursos de la municipalidad, pero tenemos información de que algunos hospitales Covid de El Alto, por ejemplo, estarían sin personal y cerrados para los pacientes con Covid, eso es preocupante.

¿Cómo está la coordinación con las nuevas autoridades?

Si bien con el anterior gobierno había coordinación porque las autoridades eran parte del COED, esto no se tradujo en beneficios concretos para las ciudades de La Paz. Tenemos como ejemplo el anuncio que hicimos con la Alcaldía de El Alto sobre la compra de más 200 mil pruebas PCR, con laboratorios y equipos, porque así lo había comprometido el Ministerio de Salud, con recursos del Banco Mundial, pero esas pruebas, los laboratorios y equipos aún no llegaron. No sé si se hizo o no la compra, pero esos equipos no llegaron nunca.

En el caso del nuevo gobierno, hace dos semanas enviamos una nota firmada por las alcaldías de La Paz y El Alto, y la Gobernación solicitando una audiencia al Ministro de Salud, pero pasaron dos semanas y no se produce la reunión. Esperamos que esa reunión se dé lo más antes posible, porque si estamos ante el peligro o la alerta de un rebrote, es absolutamente imprescindible tener algún nivel de coordinación, no sólo por los temas burocráticos y administrativos, o de recursos de la cooperación internacional con los que, con toda seguridad, cuenta el Gobierno central, a diferencia de otros niveles de gobierno, sino porque se tienen otras tareas de coordinación que son imprescindibles, como los controles con la Policía. Estamos a la espera de esa reunión con el nuevo Ministro de Salud, nos dijeron que tal vez esta semana.

¿Las pruebas?

El Inlasa señala que no está con sobredemanda y que las pruebas se procesan entre las 24 y 48 horas. Si se produce una segunda ola, tendremos que coordinar con el sector privado. Sabemos que compraron laboratorios, equipos y pruebas que debían ser utilizadas por el Estado para, a bajo costo o casi gratis, se apliquen al conjunto de la población; si no, tendremos que seguir esperando las 200 mil pruebas que se nos ofreció. Habrá que pensar en todos los mecanismos para hacer la mayor cantidad de pruebas

¿Qué pide a la población?

La exigencia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad continúa vigente, pero requerimos del acompañamiento de la Policía, por eso es importante coordinar con el Gobierno. Adicionalmente, es imprescindible que la gente entienda que la enfermedad no desapareció, sino que puede haber un rebrote, que implica un perjuicio en términos económicos. Estamos ante un dilema, porque las fiestas de fin de año generan ingresos y empleo; por eso vemos la posibilidad de ampliar por unas dos horas los horarios de circulación, pero siempre y cuando se cumpla de manera estricta con las medidas de bioseguridad.

Después de la experiencia con la primera ola del virus, ¿la Alcaldía está en condiciones de enfrentar una segunda ola?

Quiero pensar que sí, pero no depende sólo del municipio, sino de todo el sistema de salud. Los hospitales municipales están preparados, los médicos saben cómo actuar ante la enfermedad. La gente está mejor capacitada, tiene sus propias formas de cuidarse y de tratarse; yo quiero pensar que estamos mejor, pero si logramos que todo el sistema público esté listo, con toda seguridad que tendremos mejores resultados.