Romero presentará un informe oral sobre el padrón electoral ante el pleno del senado a petición de la bancada de Creemos

La legisladora señalo que es importante construir un nuevo Padrón Electoral, para que el TSE no continúe “parchando” el actual, que está totalmente desacreditado porque fue utilizado para comerte el fraude de 2019 .

Fuente: Prensa Creemos

La senadora Centa Rek informó hoy que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, brindará un Informe Oral (PIO) respecto al Padrón Electoral ante el pleno de la Cámara de Senadores el próximo martes 15 de diciembre a partir de las 14:30 horas.

La senadora por Santa Cruz detalló que la PIO fue solicitada por la bancada de Senadores de la Alianza Creemos considerando que es importante que Romero despeje ante el país los cuestionamientos sobre el Padrón Electoral toda vez que, luego de las elecciones nacionales de octubre pasado y ante la cercano a de las elecciones subnacionales, existen dudas sobre su solidez, consistencia, transparencia, crecimiento, voto de los bolivianos en el exterior y otros datos; además que se encuentra totalmente desacreditado ya que fue usado para comerte el fraude de octubre de 2019

Los senadores que firmaron las preguntas que Romero debe responder el próximo martes son Centa Rek, Claudia Egüez Algarañaz, Henrry Montero Mendoza y Julio Romaña Galindo, como componentes titulares de la bancada de Creemos en el Senado.

En los últimos días Romero señaló públicamente que el OEP ha trabajado de forma seria para tener un Padrón saneado, sin embargo, las dudas sobre su solidez, consistencia y crecimiento continúan en la población, generando incredulidad sobre la transparencia de las elecciones del marzo próximo, cuando debe elegirse a gobernadores y alcaldes de los nueve departamentos del país.

Al respecto, la senadora Rek dijo que llama la atención que las elecciones de octubre de 2020 se llevaron adelante prácticamente con el mismo Padrón construido por el anterior TSE y que se utilizó para cometer el fraude de las elecciones 2019, lo que ocasionó el rechazo y las movilizaciones de pueblo que boliviano hasta la renuncia del ex mandatario Evo Morales; por lo tanto, es necesario construir un nuevo Padrón, sólido y creíble.

“Mientras no exista la construcción de un nuevo Padrón Electoral de cara al pueblo boliviano, la ciudadanía seguirá desconfiando sobre la transparencia de cualquier elección. Es importante conocer las acciones que el TSE ha estado realizando para trasparentar el Padrón Electoral, como también es importante conocer los pasos que van dar para que los bolivianos tengamos en lo inmediato un Padrón sólido, creíble y confiable. Es un hecho que no podemos seguir con el actual Padrón que no genera confianza, ya que todo lo que se ha hecho, según el TSE, son solo parches a lo que dejaron los fraudulentos”, sentenció Rek.