Fuente: Unitel

En Unidad Demócratas continúan analizando alianzas para definir el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, señalan que apuestan por la unidad y ratifican la candidatura de Roly Aguilera para la Alcaldía del departamento.

El gobernador del departamento, Rubén Costas, no confirmó aún si tendrán candidato propio o tendrán una alianza con otras agrupaciones para las elecciones Subnacionales, aseguró que busca no cometer los mismos errores del pasado.

La primera autoridad del departamento indicó que su ciclo como gobernador terminó pero asegura que no está en el ocaso, “no me estoy yendo por edad ni por enfermedad, más bien me estoy quedando para la segunda era de Demócratas”, dijo Costas.