Saguapac: Licitación Nº 23/2020 – Ampliación red agua potable UV-726A, 726C (municipio de Cotoca) urbanizaciones Mi Quinta II, III, IV y Torre Fuerte

AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE UV-726A, 726C (MUNICIPIO DE COTOCA) URBANIZACIONES



MI QUINTA II, III, IV Y TORRE FUERTE La Cooperativa de Servicios Públicos “Santa Cruz” R.L. – SAGUAPAC, invita a las empresas constructoras legalmente establecidas a presentar propuestas para la Ampliación Red Agua Potable UV-726A, 726C (Municipio de Cotoca) Urbanizaciones Mi Quinta II, III, IV y Torre Fuerte, ubicados en la zona Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Municipio de Cotoca, unidades vecinales 726A y 726C. Esta obra será financiada con recursos propios de SAGUAPAC y consiste en la ampliación de la red de agua potable para las urbanizaciones Mi Quinta II, III y IV, y Torre Fuerte, en una longitud de 26.574 metros. Las actividades principales son: instalación subterránea de tuberías de PVC en los diámetros de 75 y 100 mm, además de accesorios y piezas especiales de H°F°, construcción de atraques de hormigón simple y cámaras de mampostería de ladrillo adobito con sus respectivas tapas de H°A°, además de todas las otras actividades menores inherentes a la construcción de una obra de este tipo. SAGUAPAC proveerá todos los materiales referidos a la red propiamente dicha, consistentes de tuberías, accesorios (válvulas), piezas especiales (codos, tes, reducciones, tapones, etc.) y lubricante. Todo el material fungible necesario para llevar adelante la obra deberá ser provisto por el Contratista (cemento, arena, ladrillo, piedra, agua, etc.). Los documentos de la licitación podrán ser adquiridos en nuestras oficinas centrales, Sección Atención al Público de la Gerencia Comercial de SAGUAPAC a un costo de Bs 690.- (SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 BOLIVIANOS), a partir del día MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado y sellado hasta horas 11:00 A.M. del día MARTES 12 DE ENERO DEL 2021 , en las oficinas de la Secretaría de la Gerencia General de SAGUAPAC, ubicadas en la Av. Río Grande N° 2323. Santa Cruz de la Sierra, 15 de diciembre del 2020