Saldías lleva a Municipal Vinto a la cima del Apertura

Un cambio de Humberto Viviani definió la victoria de Municipal Vinto, en el estadio Bicentenario (Villa Tunari), frente a un Bolívar ‘B’ (1-0). Fernando Saldías anotó el único gol del encuentro (89’), cinco minutos después de haber ingresado por Jennry Alaca.

Los tres puntos permiten que el equipo cochabambino comparta la punta con The Strongest (1) y Always Ready (2).

En el primer tiempo, el conjunto alterno de la academia paceña no logró hacerle daño al local, que se paró bien y mostró que varios jugadores de su plantel tienen un rodaje importante. Leonardo Vaca, Víctor Ábrego y Vladimir Castellón no estuvieron finos al momento de definir, a pesar de las llegadas que generaban sus compañeros. Matías Abelairas y Ariel Jaldín tuvieron las más claras opciones en el local, pero no lograron superar a la defensa visitante (0-0).

Lo liquidó

La segunda parte tuvo mayor dinamismo, pero ambos equipos no capitalizaban las jugadas. A los 51’, Johan Gutiérrez se lució con una espectacular tapada a Castellón. Un minuto más tarde, Jefersson Tavares llegó a la zona rival, pero Fidencio Oviedo le sacó el balón. Gran actuación del paraguayo, a pesar del resultado final. En el minuto 60, Vaca intentó poner el 0-1 con un tremendo zurdazo, pero Gutiérrez otra vez le dijo que no a la academia paceña.

El partido se le salió de las manos a un conjunto formado con reservas y juveniles. La inexperiencia le costó la expulsión a José Herrera. El celeste llegó tarde y con pierna alta a disputar un balón con Arancibia, que terminó con un fuerte golpe. (82’).

El equipo alterno de Bolívar estaba con diez jugadores y Viviani realizó una buena lectura. Llamó a Saldías para que ingrese por Alaca (84’) y, cinco minutos más tarde, el volante ofensivo recibió un balón desde la izquierda y se escapó de los defensores. Llegó a zona rival y le pegó con pierna zurda, superando a Jairo Quinteros y batiendo al Widen Rojas (89’). Solo quedó tiempo para el festejo eufórico de los de Quillacollo.

Municipal Vinto visitará este jueves (15:00) a Royal Pari, mientras que Bolívar recibirá a San José (16:00). Por la Copa Sudamericana, los de Wálter Flores se enfrentarán a Lanús este miércoles (18:15 hb).