Santa Cruz se declara en rebrote y La Paz registra alza de casos

Verónica Zapana S. / La Paz

La Gobernación declaró ayer de forma oficial el rebrote de la pandemia de la Covid-19 en el departamento de Santa Cruz. En La Paz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó un incremento de casos en tres zonas. Las autoridades piden asumir las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

“Esta semana ha sido muy, pero muy preocupante debido al registro de casos por día. Sólo la semana pasada hemos superado a todo el mes de noviembre, registrando en sólo siete días 1.277 casos positivos y en todo el mes de noviembre llegamos a 999”, dijo el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

Ante este panorama, la autoridad aseguró que “hoy (ayer) se está declarando oficialmente que Santa Cruz está en el rebrote o repunte de la Covid- 19”.

Costas explicó que esta declaratoria ya es evidente porque desde el pasado viernes, cuando se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ya se anunció la presencia de esta segunda ola. “Está claro, está contundente, está tangible, que la segunda ola, el rebrote o repunte de la Covid -19 ya está en Santa Cruz. Lo veníamos diciendo con toda preocupación durante un mes antes, que sucedería, que en el mundo está sucediendo”, aseguró.

De acuerdo con Costas, “es patético” que se haga la política del avestruz: “no reconocer y esconder la cabeza” ante la situación de la pandemia que pone en riesgo la vida humana. Según la autoridad, esta situación es muy preocupante.

El Gobernador cruceño dijo que en la reunión del COED, el director del Servicio Departamental de Salud, Marcelo Ríos, mostró todos los datos y los indicadores eran evidentes. Recordó que en este encuentro se dieron las recomendaciones correspondientes. “Era cosa de formalismos” conocer los casos hasta el domingo, cuando se confirmó el rebrote, indicó.

Costas explicó que para este rebrote se registró un relajamiento en el manejo de las medidas de bioseguridad. Pidió a la gente asumir los cuidados para evitar la propagación. “Y así evitar una Navidad muy triste”, agregó. “Todos debemos proteger a las personas que tienen mayores riesgos”, dijo. Indicó que esta situación implica el uso adecuado del barbijo, el lavado de manos de forma constante y el distanciamiento de dos metros entre una persona y otra.

“Se deben tomar nuevamente las medidas drásticas”, dijo, caso contrario anunció que se aplicará otra vez un confinamiento. “Y eso nadie lo quiere asumir, pues el 80% de la población trabaja en el sector informal”, sostuvo. “Hoy más que nunca se deben asumir las medidas de bioseguridad”, agregó.

El viernes, el Ministro de Salud, los viceministros y su equipo técnico se reunieron con autoridades de Santa Cruz para analizar esa situación e iniciar conversaciones sobre el nuevo Plan Nacional de Contingencia contra la Covid-19.

Costas aseguró que hasta marzo -cuando termine su gestión- trabajará por la ciudadanía y hará todos los esfuerzos para evitar una proliferación de la enfermedad en esa región del país.

En el caso de La Paz, el director del Sedes, Ramiro Narváez, aseguró que el departamento aún está en una fase de desescalada con la presentación de “brotes de foco puntual”.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica y Covid del Sedes La Paz, Guido Chuquimia, indicó que las notificaciones se dieron principalmente en tres zonas: Miraflores, San Antonio y parte de Sopocachi. “Aún analizamos si estos casos corresponden a personas que viven en el sector o a individuos que acudieron a un hospital de esas zonas”, sostuvo.

Chuquimia dijo que la mayor parte de los infectados se presentan en el municipio de La Paz en relación con El Alto, Viacha y el área rural. “En este último tiempo vimos que hay un silencio epidemiológico. No es que no exista el virus, sino que quizá no se están notificando”, agregó. Según el Sedes, en la última semana, cada día se reportaron entre 20 y 80 casos. En meses anteriores, la cifra oscilaba entre uno y 10 casos.

Piden control en medidas de bioseguridad

Bolivia ya ingresó al inicio de un rebrote del coronavirus, según dos epidemiólogos. Los especialistas explicaron que los picos más altos se podrían registrar en enero. Solicitaron mayor control en el uso de las medidas de bioseguridad.

Según los expertos, si la gente cumple con este plan, el incremento puede ser moderado, caso contrario será alto y los hospitales podrían volver a colapsar. Especialistas pidieron a las autoridades municipales la habilitación y el equipamiento de los centros de salud para atender los casos más graves. “Ya en julio hemos previsto que la segunda ola comenzaría a finales de noviembre en Santa Cruz y eso se está evidenciando. Ahora vemos que este rebrote se está iniciando”, dijo el epidemiólogo Miguel Valverde.

El especialista aseguró que para identificar esta situación es suficiente conocer que el número de contagiados se está incrementando por encima de lo proyectado.

Panorama nacional