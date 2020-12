Santa Cruz: Sedes sugiere no flexibilizar horario permitido de circulación en fiestas de fin de año

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) sugiere no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia de coronavirus vigentes , en especial el horario de circulación por estas fiestas de fin de año. Entre las medidas asumidas hace algunos días está el permiso de circulación del transporte público y privado hasta la 1:00.

El jefe de epidemiología, Carlos Hurtado, lamentó que en las últimas semanas, con énfasis en estos últimos tres días, aumentó la cantidad de casos, porque desde hace semanas la población se está exponiendo todos los días, muchas veces innecesariamente. «Estadios llenos, micros llenos, mercados llenos. Entonces, en algún momento, si esto sigue así, vamos a tener que pensar en otras medidas más estrictas», sostuvo.

Los propietarios de bares, rocolas y boliches se pronunciaron en los últimos días para pedir que al menos el 24 y 25, por Navidad y el 31 de diciembre y 1ro de enero, por Año Nuevo, se flexibilice el horario de circulación. Aunque las autoridades de salud insisten en que el pedido no es pertinente.

«En la próxima reunión del COED, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, se va analizar no flexibilizar absolutamente nada más. El hecho de flexibilizar y aumentar el contacto entre personas es lo que nos está llevando al temido rebrote», sostuvo Hurtado.

A finales de noviembre las autoridades de salud del departamento advertían que la velocidad de propagación semanal del virus subió de 0,8 a 1,3 entre la segunda y tercera semana de ese mes, lo que es una alerta del posible inicio del rebrote.

Aún no está fijada la fecha para una nueva reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COED) para evaluar el mantenimiento o cambio de las normas vigentes.

«No podemos echar por la borda todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pasemos estas fiestas, pero de forma medida, no desmedida como se está haciendo ahora que hay boliches hasta las 6 de la mañana», reflexionó Hurtado.

A finales de noviembre el ex director nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, expresó su preocupación por lo que pueda suceder en las aglomeraciones por reencuentros de fin de año.

«A mí realmente me preocupa y me aterra la situación de pensar en lo que se viene, pensando en las fiestas navideñas, donde las aglomeraciones no son como las que hemos tenido en las elecciones, que fueron concretas, porque para la Navidad habrá aglomeraciones grandes en todas las ciudades y en todos los mercados, y esto realmente nos va a poner en un peligro grave», advirtióó Prieto a finales de noviembre, durante una entrevista en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio.

Sanción para los que no usan barbijo

A inicios de este mes el COED de Potosí analizó la posibilidad de establecer una multa de Bs 50 a las personas que no utilicen barbijos, tras sugerencia del Sedes de ese departamento. Al respecto, Hurtado destacó la medida y dijo que se podría analizar replicarla en el departamento como una forma de obligar a las personas a cuidarse.

El pasado fin de semana el municipio cruceño amplió una hora más el horario permitido para la circulación del transporte (24:00 a 1:00). Además, en la norma municipal se establece que se sancionará con el cierre a las actividades económicas que no cumplan con el uso de barbijo, aunque no se especifican multas económicas.