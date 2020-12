Segunda ola en Brasil: el país superó las 186.000 muertes y los 7,2 millones de casos de coronavirus

Por su parte, la Corte Suprema decidió el jueves por amplia mayoría que la vacunación será obligatoria pero no forzosa, por lo que autorizó a los gobiernos regionales y municipales a imponer sanciones a quienes no se vacunen, como vetar la matrícula en las escuelas a niños sin vacuna o restringir el acceso a espectáculos a quienes no estén inmunizados.