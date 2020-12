Semana crucial para el fútbol en Cochabamba: autoridades analizan partidos con público

Fuente: lostiempos.com

Las autoridades departamentales, del municipio de Cochabamba, la Policía Nacional y los tres clubes que juegan en la División Profesional, Aurora, Wilstermann y Mcepal Vinto Palmaflor, sostuvieron esta mañana una reunión que puede ser decisiva para que los siguientes cotejos se jueguen con público o a puertas cerradas.

Y es que más allá de la logística y el cuidado de los clubes, las autoridades observaron el comportamiento de parte del público, que no respeta las normas de distanciamiento social, introduce alimentos al recinto deportivo y no cumple con las medidas de bioseguridad. A ello se suman los casos crecientes y el temor por un rebrote en el departamento.

«Se evaluarán los partidos para ver si las próximas fechas se jugará con o sin público. Estos partidos serán nuestra prueba para ver la organización», sostuvo Carlos Durán, delegado del cuadro quillacolleño que participó en la reunión interinstitucional.

Los tres partidos de las jornadas 19 y 20 marcarán el indicador para las autoridades departamentales: Aurora vs. Bolívar (hoy a las 15:00), Mcepal Vinto Palmaflor vs. The Strongest (miércoles a las 15:00) y Wilstermann vs. Real Potosí (jueves a las 19:30), estos últimos dos por la fecha 20. En estos tres encuentros se permitirá el ingreso del 15 por ciento del público y, al cabo de los mismos, se verá si se permite o no contar con público en los siguientes partidos.