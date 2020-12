Senkata: Presidente Arce insta a FFAA de Bolivia a revelar sus secretos ante la CIDH

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El presidente Luis Arce pidió ayer a las Fuerzas Armadas facilitar “información para esclarecer los sucesos ocurridos” en Senkata, Sacaba y otras regiones, en noviembre de 2019, y un abogado militar afirmó que el mandatario, por mucho que sea capitán general de las FFAA, no puede ordenar la entrega de “información secreta” a extranjeros, en referencia al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues se “vulneraría la soberanía” de la entidad castrense.

“Por eso, está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión fundamental de investigar y, ante esta situación, quiero decirles de manera muy sincera a las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como Gobierno y Estado boliviano estamos obligados, por mandato de nuestra Constitución y las leyes, a contribuir proporcionándoles la información para esclarecer los sucesos ocurridos por las muertes en la pasada gestión (2019)”, dijo Arce en el acto de egreso de nuevos oficiales de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval Dr. Ladislao Cabrera Vargas.

El exmilitar y abogado Omar Durán Rojas explicó que las FFAA se rigen de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Penal y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que prohíben revelar información castrense y de sus miembros.

Precisó que el Art. 245 de la CPE señala que “la organización de las FFAA descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” y en aplicación del Art. 115 del Código Penal “el que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.

Aseguró que el mandatario no puede ordenar revelar información castrense. “No tiene esa potestad ni él (Arce) ni el Alto Mando Militar. Las FFAA no tienen por qué dar información secreta. Por eso los documentos militares tienen en la parte superior denominativos de ultra secreto, secreto y reservado, y la persona que dé información estaría cayendo en el delito de revelación de secreto y está penado por el Código Penal”.

Durán afirmó que según el Art. 98, de la LOFA, “la documentación clasificada del escalón del personal de las FFAA tiene carácter secreto e inviolable. Esta condición podrá únicamente ser levantada por petición motivada del Poder Legislativo; por orden judicial de juez competente, mediante auto motivado en proceso formal”.

El exmilitar señaló que los expertos de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH no pueden acceder a la información de las FFAA si no es vía cumplimiento de las normas. “(CIDH) no puede hacerse dueña de planes de órdenes que tenemos, tiene que ser a través de una ley especial que salga del Legislativo y no porque (Luis Arce) sea el capitán general de las FFAA puede ordenar que den información”, pues, “cada país tiene soberanía y las FFAA tienen soberanía y hay que respetarla”.

Arce afirmó que “el gobierno pasado (de Jeanine Añez) fue un gobierno que lamentablemente mal utilizó a las FFAA enfrentándolas al pueblo boliviano, simplemente por intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita por lo que al gobierno pasado le caracterizó la gestión cargada de hechos de corrupción”. Recordó que tras los hechos violentos en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) “se tienen decenas de personas fallecidas, hechos luctuosos que trascendieron y conmovieron no sólo a las familias de las víctimas, sino en toda la sociedad boliviana y, fundamentalmente, en la comunidad internacional que pide la investigación y el esclarecimiento de los autores intelectuales y materiales de estos sangrientos hechos”. De esta manera insistió en pedir a las FFAA facilitar información a CIEI – CIDH.

Presidente Arce omite “patria o muerte”

El presidente Luis Arce omitió ayer la arenga “patria o muerte” ante jefes y oficiales de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, y restituyó los dos saludos de los jefes de Estado hasta antes del gobierno de Evo Morales.

“Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, buenos días”, saludó el jefe de Estado y recibió como respuesta: “Buenos días, señor Presidente”. “Subordinación y constancia”, volvió a lanzar, “¡Viva Bolivia!”, cerraron los militares, antes del inicio del acto de egreso del año académico de la Escuela de Comando de la Armada.

Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), en el saludo militar que hacía el entonces mandatario lanzaba la siguiente frase: “patria o muerte” y los militares respondían: “venceremos”.

El 17 de noviembre el nuevo ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció que la consigna acuñada por el dictador cubano Fidel Castro en 1960 y replicada por Morales en el país en los últimos 14 años, no debía ser satanizada. Después de la renuncia de Morales, la arenga fue eliminada de todos los actos oficiales de las FFAA.