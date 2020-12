Sogliano confirma apoyo a la candidatura de Iván Arias para la Alcaldía de La Paz

Fuente: Página Siete Digital

El exsubalcalde de la zona Sur Óscar Sogliano dio a conocer que apoyará la candidatura del exministro Iván Arias (Por el Bien Común-Somos Pueblo) a la Alcaldía de La Paz. Se tiene prevista una conferencia de prensa la mañana de este lunes para oficializar el respaldo.

«Si, es confirmado que apoyaré a Iván. Hoy tendremos una conferencia de prensa a las 10:30 en la casa del Bien Comun con Iván para hablar de ese tema», detalló a Página Siete Digital la exautoridad edil.

El 7 de diciembre, Sogliano renunció a Soberanía y Libertad (Sol.bo) porque dijo que su ciclo en ese frente terminó. Agregó que continuará en la política y que se sumará a la opción que mayor oportunidad tenga de ganar la silla edil y que pueda unir al municipio paceño.

«Con ellos (los sectores que le apoyan) tomaremos la mejor decisión para (respaldar a) aquella persona que tenga la mejor propuesta para la ciudad de La Paz, para la persona que representa la unidad de los paceños», señaló en aquella oportunidad la exuatoridad municipal.

Arias manifestó que si Sogliano no lo llamaría, él lo haría porque su candidatura trata de sumar. «Yo le voy a llamar, porque nuestra candidatura trata de sumar y no de dividir (….). Hay que buscar a los mejores hombres, los que sean de Sol.bo y los que no sean de Sol.bo (…). Lo que se trata aquí es de pensar lo que es mejor para la ciudad de La Paz», afirmó.