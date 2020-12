Sugieren al “vice” de Always Ready como candidato a la Alcaldía alteña

El concejal, que hace un par de semanas decidió distanciarse de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), Javier Tarqui, sugiere que el vicepresidente del club deportivo Always Ready, Andrés Costa sea el elegido para pugnar por la silla municipal alteña, en las próximas elecciones subnacionales.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Hay que valorar a la gente que contribuye y ha mostrado su trabajo día a día por la ciudad de El Alto como lo ha hecho el presidente del club Always Ready, por esa muestra de cariño, un querendón de la ciudad de El Alto que ha puesto el nombre de la ciudad en alto, es un ejemplo para la niñez y adolescencia”, manifestó.

Se trata de una persona, que según el legislador, tiene la suficiente capacidad de llevar adelante la gestión pública, porque durante el tiempo que estuvo conduciendo el club deportivo, más que interés personal mostró su entrega incondicional no solo por el club sino por la ciudad y gracias a su trabajo, pudo visibilizarse a la urbe alteña desde un ámbito diferente.

El legislador espera que los diferentes partidos políticos que participarán en los próximos comicios vean en el deportista como un gran potencial que podría asegurar el desarrollo de la urbe alteña.

“Ojalá las agrupaciones políticas vean en él un perfil político y técnico, como muestra de cariño por El Alto, porque en la ciudad de El Alto hay gran cantidad de gente joven y profesionales para la construcción del progreso de la ciudad”, aseguró.

Ante la enorme cantidad de precandidatos para el mismo cargo, Tarqui considera que el perfil adecuado lo tiene Costa, que es ideal para asumir el desafío.

Andrés Costa, a sus cortos 26 años es el vicepresidente de Always Ready, siempre se ha definido por su amor al deporte y el fútbol, quien tuvo que enfrentar desde el cargo a técnicos que no están dispuestos a aceptar el cambio, ampliar su aceptación a los que piensan diferente, gente con otra visión que al principio no quiso aceptarlo, pero poco a poco superó las diferencias.