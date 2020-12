Suprimirán inscripción escolar 2021, se irá directo a clases

Verónica Zapana S. / La Paz

En 2021 no habrá inscripción escolar para evitar filas en las puertas de los colegios, informó el ministro de Educación, Adrián Quelca. Según la autoridad, la formalización de este proceso se realizará en los primeros días de clases.

“Sí, hemos decidido que en la siguiente gestión no habrá inscripciones escolares”, dijo Quelca a Página Siete e indicó que este proceso se regularizará en los primeros días de clases.

La autoridad anticipó que el proceso se normalizará y no existirá mayor problema si los escolares no son nuevos y no cambian de establecimiento.

En el caso de los estudiantes nuevos que buscan un cupo en un colegio de alta demanda, la inscripción se realizará a través de los sorteos y el registro se efectuará al inicio de las actividades escolares.

Pero si los niños no consiguieron un cupo, el Ministerio de Educación creará alternativas, “las cuales se conocerán en su momento”, explicó.

Quelca aseguró que también habrá un plan estratégico para los estudiantes que cambien de colegio. Aseguró que esta determinación fue asumida por el incremento de casos de la Covid-19 que se reportan en el país.

Según el secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Jorge Barrera, “por una parte esa determinación ayudará a prevenir más casos de Covid -ya que van aumentando cada día-, pero por otro lado se debe ver cuál será el plan para los estudiantes que deseen cambiar de colegio”.

Barrera agregó que en el caso de los privados, la determinación ofrecerá una “inscripción automática”.

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Vladimir Laura, dijo que la inscripción siempre fue automática. “Solicitamos que sea de esa forma cada año, para que no se pida cuotas o multas a los padres de familia”, indicó.

Laura sostuvo que algunas unidades educativas realizan la inscripción como un proceso interno. “Lo cual también se respeta”, explicó.

Según el dirigente, para los estudiantes que necesiten hacer el traslado de un colegio fiscal o privado a otro, es necesario que los padres den de baja a su hijo en la unidad educativa anterior. “Así se habilita un cupo para otro alumno en un establecimiento y en el otro se busca un espacio para recibir al nuevo”, agregó.

Quelca explicó que probablemente las clases se inicien el 1 de febrero, pero todavía la fecha no está definida porque todo dependerá de la evolución de casos de Covid-19.

Los ministerios de Educación y Salud trabajan de forma coordinada el retorno a las aulas. Se tiene previsto aplicar la modalidad semipresencial si los casos no son ascendentes. “(Debemos tener la seguridad de que no exista un contagio masivo”, sostuvo.

Se tiene previsto, además, que los colegios del área urbana con 25 o más estudiantes por curso pasen clases de forma semipresencial. En el caso de las zonas dispersas o rurales -donde la cantidad de alumnos no supera los 10- se aplicarán las clases presenciales. “Tendrán todo el apoyo logístico”, dijo.

La autoridad reiteró que estos aspectos también serán abordados en el Sexto Encuentro Pedagógico, que se realizará hoy y mañana. Ahí participarán estudiantes, maestros y padres de familia.

El ministro dijo que para mejorar la formación de los estudiantes se aplicará la modalidad semipresencial y se contará con el apoyo de las herramientas digitales para coadyuvar en el proceso. Se entregará además materiales impresos. A eso se suma la educación por radio y televisión. “Los maestros están en condiciones de encarar la nueva forma de educación con diferentes alternativas”, informó.

Para iniciar la formación virtual, la autoridad dijo que trabajan en un plan con el Ministerio de Obras Públicas y así dar el servicio de internet gratuito para estudiantes y maestros. “Ya se ha conformado una comisión interministerial para que a través de Entel se pueda contar con la conexión gratuita para nuestros estudiantes y docentes en el periodo de formación educativa”, dijo. Agregó que en los lugares donde no alcanza la red se reforzará con la entrega de cartillas.

La autoridad indicó que en el caso de los colegios privados, ya se generó un contacto con la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) y los padres de familia de esos establecimientos. Con este sector se busca un consenso para conversar sobre el tema de las pensiones.

El Ministro de Educación anticipó que “debe existir un acuerdo entre el propietario y los usuarios de las unidad educativa”. “Se vio que fijar un porcentaje fue contraproducente y generó mayores dificultades”, dijo. Según la autoridad, el Gobierno nacional busca que ambas partes lleguen a acuerdos y de esa forma hagan sus convenios tal como se hizo en la gestión ya concluyó.

Un encuentro