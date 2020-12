Tarija, Chuquisaca y Pando sueñan con el ascenso a la División Profesional

Fuente: lostiempos.com

Los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Pando se ilusionan con la posibilidad de recuperar su plaza en la División Profesional del fútbol boliviano, luego de que sus representantes accedieron la tarde de este domingo a las semifinales de la Copa Simón Bolívar 2020, certamen que otorgará dos ascensos directos para 2021.

Ya están en semifinales el tarijeño Real Tomayapo, el pandino Vaca Diez y los chuquisaqueños Fancesa e Independiente Petrolero.

Tras el sorteo realizado esta noche, se conoció que este miércoles jugarán: Fancesa vs Real Tomayapo y Vaca Diez vs Independiente Petrolero. La vuelta se jugará el sábado 19 o domingo 20 con los encuentros Real Tomayapo vs Fancesa e Independiente Petrolero vs Vaca Diez.

Asimismo, en el sorteo se indicó que el ganador de la llave Fancesa vs Real Tomayapo será local en la primera final del miércoles 23 de diciembre, mientras que el vencedor de la otra llave cerrará como local el sábado 26 de diciembre, fecha en la que se premiará al campeón y subcampeón con trofeos y medallas, empero ambos ya tendrán asegurado su ascenso para 2021.

Cuartos de final

El sábado, Fancesa fue el primero en anotarse en la fase decisiva del torneo, luego de imponerse en el estadio Patria de Sucre a Torre Fuerte por 4-2. Esta tarde, en este mismo escenario, Independiente accedió a semifinales al doblegar al filo del cotejo a Empresa Minera de Huanuni (EMH) por 1-0.

En el estadio IV Centenario de Tarija, Real Tomayapo venció este domingo 1-0 a Cochabamba FC, mientras que el estadio Roberto Jordán Cuéllar de Cobija fue testigo del triunfo de Vaca Diez 2-0 ante Libertad de Beni.

La expectativa es alta para estos tres departamentos, mas el destino depara espacio para dos. Chuquisaca está ausente del fútbol profesional tras el descenso de Universitario en 2018, Tarija desde 2016 tras la última aparición de Ciclón, mientras que Pando rememora el fugaz paso de Universitario en la temporada 2014-2015.