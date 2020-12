Tarija: Piden dar las Kuaa en comodato para clases virtuales de escolares

El Concejo Municipal es una de las instituciones que puede viabilizar la entrega de las computadoras, de esa manera evitar las clases presenciales y por ende un rebrote de Covid

Los alcaldes de Tarija analizan las vías legales para entregar las computadoras Kuaa a los estudiantes para facilitar las clases virtuales, en el sentido que cada vez se habla de un rebrote de la Covid-19 que posiblemente impedirá presencia de los colegiales en las aulas de los centros educativos. Los que más avances muestran, son Villa Montes y Yacuiba.

La presidenta de la Junta de Padres de Familia de Tarija, Florencia Irahola, indicó que ese pedido se hizo hace tiempo, iniciativa que también fue puesta en consideración del Ministerio de Educación. El titular de esa cartera de Estado, Adrián Quelca, no descartó esa posibilidad, la cual será motivo de análisis, pero adelantó la gratuidad del servicio de Internet.

El alcalde de Villa Montes, Omar Peñaranda, indicó que hay un compromiso con la Dirección Distrital y directores de las unidades educativas de su municipio, para entregar las computadoras, pero el único problema que se tenía era el costo de la Internet para las clases virtuales.

Explicó que las Kuaa, al ser bienes del Estado, se fijó un procedimiento a través del Concejo Municipal para que se entreguen en calidad de comodato, con compromiso de los padres de familia y los directores de las unidades educativas. Si bien es un procedimiento largo, ya está decidida la modalidad de entrega, pero el problema a resolver es la conectividad.

“La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) presentó como propuesta una tarifa demasiado elevada, monto que para la Alcaldía era imposible de pagar – comentó Peñaranda –. Por esa situación solicitamos una reunión con la gerencia nacional, pero no hubo una respuesta. Esperamos que el 2021 la conectividad sea una política de Estado del nivel nacional para reducir los costos”.

Por su parte, el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, indicó que ya se elaboró y envió una propuesta al Concejo Municipal, para que, mediante una ley concreta, se autorice la entrega de esas computadoras a los estudiantes, pero fue rechazada. Entiende que los equipos todavía se encuentran en conflicto judicial por la adquisición hecha en la gestión del anterior alcalde, Carlos Bru.

“Eso hace que no esté autorizado para que el Ejecutivo haga la entrega, sin embargo, como Alcaldía haremos el préstamo de las computadoras, más si no está nada asegurado el cómo serán las clases el 2021, si serán presenciales o virtual – comentó Vallejos –. El rebrote en Europa causa mayores estragos y probablemente aquí pase lo mismo y no se vuelva a las aulas, por lo tanto, la circunstancia nos obliga a prestar las computadoras. Se habla de más de 24 mil computadoras para el nivel primario y secundario”.

La secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Cercado, Graciela Palavecino, argumentó que, al ser nueva en la titularidad de esa repartición estatal, todavía no tenía conocimiento sobre ese caso y pidió entrevistar a un subalterno de esa institución, pero pusieron un mismo argumento.

El director departamental de Educación de Tarija, Eudal Tejerina, explicó que este tema se tiene que abordar tarde o temprano, antes que inicie las labores de la gestión 2021, porque se deben generar condiciones para las clases virtuales, no solo sobre una buena señal de Internet, sino también los equipos para que los estudiantes trabajen.