Trabajadores de la Gobernación tarijeña exigen el pago de salarios devengados

RUBÉN MONTAÑO

Fuente: elPeriódico

La crisis económica está afectando a la población en general y los trabajadores de las instituciones no se quedaron al margen, ya que se encuentran impagos desde el mes de octubre, esperando que la Gobernación desembolse los recursos económicos para cumplir con esta obligación.

Una funcionaría del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), que prefirió mantener su nombre en reserva ante el temor de represalias en su contra, informó que son obligados a participar de la campaña política que realiza el gobernador Adrián Oliva, no solo en horario laboral, sino también fuera de el, pero lo que despertó su indignación es que no les pagan salarios desde hace casi tres meses.

“Estamos muy preocupados, porque estamos impagos, nadie se pone en nuestro lugar, tenemos familias por mantener, pero lo que hacen es obligarnos a participar en las proclamaciones, pero con qué dinero nos vamos a trasladar si no tenemos, además que tenemos miedo de infectarnos con Covid-19, no sabemos que hacer, nos dicen que si no asistimos no nos renovarán los contratos”, dijo la funcionaria.

Ante estas declaraciones, el director de la Central Obrera Departamental de Tarija (Tarija), Roberto León, manifestó que se están tomando las acciones para presentar las denuncias en el Ministerio de Trabajo, porque en la Gobernación hacen política y los trabajadores están amenazados en caso de no hacer campaña.

“Los funcionarios tienen que elegir si brindarán el apoyo y debe ser voluntario, nos parece muy bajo acudir a las amenazas a cambio de pegas”, dijo León.

Apunte

Tarija está sin Ministerio de Trabajo

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), Eduardo Moreno, refirió que hace más de un año, no hay un director en el Ministerio de Trabajo, por lo que los obreros se encuentran sin un representante quién vele por sus derechos.

“Ya enviamos una nota respectiva a las autoridades nacionales, porque el inspector está haciendo dos funciones y no se puede ser juez y parte, muchas cosas se están haciendo mal y el trabajador paga las consecuencias”, dijo Moreno.