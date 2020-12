Transporte nacional advierte con medidas de presión si no se acepta nuevo diferimiento de deudas

Fuente: Radio Fides

El secretario general de la Federación de Chóferes 1 de Mayo, Raúl Alcoba, aseveró en las últimas horas que el transporte nacional se encuentra en estado de emergencia y exige al gobierno de Luis Arce ampliar el diferimiento en el pago de deudas bancarias.

“Nuestra gran preocupación es el tema del diferimiento, lastimosamente la población boliviana tiene deudas y no cuenta con recursos necesarios para pagar, no va a poder cumplir desde el 1 de enero sus obligaciones con la banca (…) si no sale humo blanco vamos a estar movilizándonos”, aseveró.

Entre las demandas secundarias del sector se encuentran el mantenimiento oportuno de las carreteras nacionales y la ampliación de la vigencia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) hasta el 2021.