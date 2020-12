TSE desestima mitos sobre la confiabilidad del padrón electoral

Mediante la publicación del documento “Evolución Histórica del crecimiento del Padrón Electoral. Mitos y Realidad”, fruto de una investigación histórica y técnica sobre la evolución y crecimiento del padrón en los últimos 30 años. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) explica y detalla la evolución del padrón electoral a lo largo de las últimas tres décadas dividido en siete partes.

El padrón pasó de ser manual hasta 1989 a una modalidad informática en 1991 y finalmente biométrico desde 2009, con la incorporación de la plataforma tecnológica del registro biométrico, con la captura de las diez huellas dactilares de cada ciudadano, el reconocimiento facial que imposibilita la suplantación de identidad o registros múltiples de una persona. Así se ha consolidado una base de datos segura fundamentos del principio “un ciudadano, un registro, un voto”.

Sin embargo, se creó Mitos sobre la idoneidad del trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral realizó y el documento relata en extenso las verdades que engloban el trabajo ejecutado.

1. Crecimiento inusual del padrón electoral biométrico. El padrón evolucionó durante los últimos 30 años, pasó desde la inscripción manual al registro biométrico el 2009. Uno de los aspectos que más influyeron en su crecimiento es la reducción de la indocumentación de los bolivianos, por lo que resulta tener un alto grado de inclusión, desvirtuando que su crecimiento sea inusual.

2. Los muertos votan. El TSE para el proceso 2020 realizó una depuración exhaustiva de los difuntos, con la participación de los ciudadanos que cumplieron con el registro de fallecimiento de familiares en el Registro Civil. Esa información es actualizada con diversas instituciones como Senasir, AFP, Cementerios Generales, Sedes, entre otros. Como resultados se depuraron 73.587 registros de ciudadanos. En total, desde 2019, 456.283 registros de fallecidos fueron depurados del padrón electoral.

3. Doble cédula de identidad ¿doble voto? El registro biométrico tiene una característica de “unicidad” que está basada en características biológicas singulares de cada individuo. En ese entendido, por más que el individuo tuviera más de un documento, este es identificado biométricamente y por lo tanto no habilitado en el Padrón Electoral, además de ser denunciado al Ministerio Público por presunto delito de doble identidad o suplantación.

4. ¿El padrón permite registrar personas que no existen? Una de las fortalezas del sistema de Biometría es su componente de hardware y software que capturan las huellas garantizando que estas pertenezcan a un ser vivo. Los sistemas informáticos se adecuaran a altos estándares internacionales: la calidad de captura está certificada por el FBI, se valida la correcta posiciones de la manos bajo el sistema 4-4-2 eliminado posibilidades de intercambiar las posiciones de los dedos. El componente facial, permite la identificación de rostros con características biométricas. Por lo tanto, no hay la posibilidad de registrar y habilitar a “personas” que no existen, ni duplicar el registro de una persona.

5. Solo se captura biométricamente un dedo. El sistema está diseñado para la captura de 10 huellas, las excepciones son registradas por el operador. Además, el registro facial garantiza la biometría única de cada ciudadano.

6. Data alterno. La plataforma utilizada para la conformación del padrón es cerrada. Su arquitectura se encuentra confinada en una red segura al interior del TSE. Posee características de precisión y seguridad que hacen que esta plataforma sea considerada como una de las mejores del mundo según los estándares de Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y las certificaciones obtenidas por NEC Corporación. Asimismo, los controles internos, informes de confiabilidad así como la auditoria de la OEA han verificado la calidad de esta plataforma.

Fuente: El Diario