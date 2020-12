Un Bolívar inédito visita a Palmaflor en Villa Tunari

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Un onceno inédito tendrá esta tarde Bolívar, en una dura parada frente a Municipal de Vinto (15:00), en la localidad de Villa Tunari, donde intentará sacar los tres puntos para mantenerse en los sitiales de preferencia para aspirar al título del Apertura. El duelo en tierra valluna se disputará a 30º de temperatura y con cielo nuboso.

Los habituales titulares del conjunto académico no serán tomados en cuenta, ya que en esta jornada emprenderán viaje rumbo a Buenos Aires para jugar mañana frente Lanús por la Copa Sudamericana (18:15).

Debido a que el torneo local debe concluir este fin de mes, no existió la posibilidad de retrasar el compromiso, además, la dirigencia del conjunto cochabambino “sacó provecho” de la urgencia celeste y no quiso adelantar el juego en 24 horas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el partido comenzará con una temperatura de 30º, con amenaza de lluvia.

La alineación que pondrá Bolívar en la cancha será totalmente nueva y conformada por varios jugadores que durante el año no han tenido la oportunidad de jugar como titulares, pero que tiene la experiencia, como Fidencio Oviedo, Óscar Ribera, Vladimir Castellón, Leonardo Vaca, Pedro Azogue y Roberto Domínguez, quienes fueron incluidos en la delegación.

Widen Rojas volverá a la titularidad después de más de dos años. La última vez que el golero atajó para la Academia fue el 7 de octubre de 2018, en el encuentro que los celestes ganaron por 7-5 a Royal Pari.

Los bolivaristas ganaron el pasado viernes a Oriente por 4-3 en Santa Cruz y en el momento ocupan el segundo lugar en la tabla, con 23 puntos.

“Estamos llevando un equipo competitivo porque queremos dar pelea en los dos frentes”, aseguró el técnico Wálter Flores, quien no estará en Villa Tunari debido a que el protocolo de la Conmebol establece que no exista contacto las 48 horas previas a un partido internacional. No habrá DT. Darko Prada, técnico de las inferiores, será el responsable del plantel.

Municipal llega al lance de hoy luego de golear el sábado a San José (5-0) y hoy buscará su primer triunfo en su corta historia frente a Bolívar.

Según el informe médico, tras el encuentro ante los santos la principal preocupación era la del volante Matías Abelairas, quien fue reemplazado por una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, pero en el cierre de entrenamientos trabajó con total normalidad.

Asimismo, Iván Huayhuata superó una molestia en la articulación coxofemoral.

En la Sudamericana

Juan Carlos Arce se sumó ayer al trabajo celeste, pero aún es duda para el encuentro que Bolívar disputará mañana frente a Lanús (18:15), por los octavos de la Sudamericana.

El capitán académico tiene un problema en los gemelos, razón por la que las últimas 72 horas estuvo en tratamientos intensivos de fisioterapia.

Con más de un día y medio por delante, el cuerpo técnico aguarda que Arce se recupere y si bien no estará en un 100% de sus condiciones, estará para jugar gran parte del partido o en el segundo tiempo. La decisión final la tomará Walter Flores.