Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el sur de Filipinas

Aunque de momento no hay noticias sobre la existencia de víctimas, Phivolcs alertó de la posibilidad de réplicas y daños causados por los temblores.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental#iFelt_DavaoOccidentalEarthquake

Earthquake Information No.2

Date and Time: 16 Dec 2020 – 07:21 AM

Magnitude = 6.2

Depth = 016 kilometers

Location = 04.63N, 125.44E – 086 km S 01° E of Sarangani (Davao Occidental)https://t.co/wFRuu3Dv35 pic.twitter.com/WIzQVK38QA

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) December 16, 2020