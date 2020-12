Una misteriosa enfermedad deja un muerto y a más de 300 personas hospitalizadas en la India

Fuente: Actualidad RT

En la ciudad india de Eluru, al sureste del país, una persona falleció y cerca de 300 personas han sido hospitalizadas por una enfermedad que no ha podido ser identificada desde que se registró el su primer caso este 5 de diciembre.

Los pacientes han ingresado a los hospitales con síntomas que incluyen vómitos, mareos, dolores de cabeza y ataques epilépticos. Un total de 347 personas han sido tratadas por dicha enfermedad inexplicable, de las cuales aproximadamente 200 pacientes fueron dados de alta después de recibir atención médica, mientras que uno de los enfermos, un hombre de 45 años falleció este domingo, según NDTV, que cita a funcionarios de salud.

Andhra Chief Minister Visits Those Admitted To Hospital With Mystery Disease https://t.co/2ZzWAwmLM2 pic.twitter.com/CAnSZv3Qau

— NDTV (@ndtv) December 7, 2020