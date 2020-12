Una nueva camada preside la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz

El pasado jueves, se realizó el acto de posesión del nuevo directorio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Santa Cruz para la gestión 2020-2022, al igual que los Directorios de Colegios de Especialidades. El evento se llevó a cabo en el salón auditorio de la institución donde posteriormente se realizó un cóctel de honor en el que estuvieron presentes los miembros de la Sociedad, familiares e invitados especiales.

Luego de la toma de juramento, el flamante presidente, Ing. Fernando Paz Serrano, agradeció a su gremio por la confianza depositada en su persona para presidir una de las instituciones más afamadas de la sociedad cruceña y a sus padres por la buena enseñanza recibida. “Ellos (sus padres) son ejemplo de amor, valores, sacrificio y liderazgo que aplico en mi vida diaria. Todas las enseñanzas impartidas ahora se convierten en herramientas importantes al encarar esta nueva tarea que asumo con orgullo”, expresó emocionado.

“Me comprometo como presidente de la SIB Santa Cruz en fomentar este gran desafío que significa liderar nuestra institución. Lo asumo con gran responsabilidad y firme compromiso de estar a la altura que se necesita para alcanzar cada una de nuestras metas; pero no me encuentro solo ante esta gran responsabilidad, me acompañan diez directores departamentales y 12 presidentes de los colegios de especialidad, cada uno con sus respectivos directorios. Juntos somos 98 ingenieros, cada uno con especialidades, vivencias y experiencias diferentes que se complementan perfectamente en el arte de la ingeniaría”, señaló Paz. “Si trabajamos todos juntos con una visión positiva en nuestro futuro los resultados solo pueden ser buenos y alentadores”, sentenció.

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Santa Cruz, es de una institución fuerte y referente en el departamento por su rol técnico y por la calidad de profesionales que la han presidido a lo largo de su existencia. “Esto nos compromete a trabajar no solo en el aspecto interno con nuestros asociados, sino también convertirnos en la voz técnica de la sociedad. Nuestro trabajo será marcado por un acercamiento a las instituciones públicas a las cuales nos ponemos a disposición pretendiendo ser colaboradores directos mediante proyectos, ideas o políticas que tengan que ver con la ingeniería”, señaló Paz.

Agregó que su autonomía e independencia política “nos permitirán también ser críticos y propositivos para acercarnos a un escenario ideal de desarrollo para nuestro departamento y país”, concluyó.

DIRECTORIO GESTIÓN 2020-2022

Presidente: Fernando Paz Serrano

Vicepresidente: Jorge Franco Melgar

Régimen económico: Freddy Añez Mayer

Ejercicio profesional: Oscar Mario Aguilera

Secretaría y comunicación: Freddy Zeballos Caba

Planificación y desarrollo: Richard Montaño Moscoso

Coordinación técnica: Roberto Carlos Pacheco

Vinculación institucional: Víctor Arteaga Mercado

Deporte y cultura: Jorge Capobianco Sandoval

Vocal: María René Patiño

Vocal: Limberg Vásquez Justiniano