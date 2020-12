Usuarios reportan una caída de YouTube, WhatsApp, Facebook y Telegram a nivel mu…

Usuarios reportan una caída de YouTube, WhatsApp, Facebook y Telegram a nivel mundial

La mayoría de los reportes viene de varios países de Europa, así como de Brasil, México, Perú y también EE.UU.

Numerosos usuarios han reportado este miércoles problemas de funcionamiento de servicios como YouTube, WhatsApp, Facebook y Telegram en varias partes del mundo, según se desprende de los datos del portal DownDetector.

En cuanto a WhatsApp y Telegram, el problema más común es la imposibilidad de conectarse al servicio (el 96 % y el 88 % de las quejas, respectivamente).

Los usuarios de YouTube, por su parte, informan que no pueden ver los videos (el 64 %) o que no les funciona el sitio web (el 32 %).

Entre los servicios mencionados, el que menos problemas experimenta es Facebook, aunque algunos usuarios se quejaron de que no funcionaba el sitio web.

YouTube también sufrió problemas de funcionamiento este lunes, al igual que varios servicios de Google, como el navegador, Gmail, Google Maps y Google Drive. Posteriormente, Gmail también cayó el martes.

Users report YouTube, WhatsApp, Facebook and Telegram drop worldwide

Most reports come from several countries in Europe as well as Brazil, Mexico, Peru and also USA. USA.

Numerous users reported problems in running services such as YouTube, WhatsApp, Facebook and Telegram in several parts of the world on Wednesday, as it appears from the DownDetector portal.

As far as WhatsApp and Telegram are concerned, the most common problem is the impossibility of connecting to the service (96 % and 88 % of complaints, respectively).

YouTube users, for their part, report that they can’t watch the videos (64 %) or that the website isn’t working (32 %).

Among the services mentioned, Facebook is experiencing least problems, although some users complained that the website was not working.

YouTube also suffered operating problems this Monday, as did several Google services such as browser, Gmail, Google Maps and Google Drive. Later, Gmail also fell on Tuesday.

