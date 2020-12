Valverde: ‘El ministro de Gobierno tiene la lengua muy larga y la prudencia muy corta’

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- El discurso del presidente Luis Arce, en la Academia de Policías que pide que «lo que pasó no se repita» y no habla de golpe de Estado. El presidente Luis Arce sabe que no puede contribuir al «relato masista» para justificar la salida del expresidente, Evo Morales por el fraude electoral.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tiene la lengua muy larga y la prudencia muy corta. Lo lamentable es que el ministro si habla de golpe de Estado y se asienta o respalda «en lo que sabe todo el mundo». Así no le hace ningún favor al Gobierno Nacional. Sabrán ellos.