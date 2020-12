Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- El MAS no sale de su lío; Evo Morales va perdiendo poder interno. Claro… no tiene qué repartir ni qué ofrecer… el populismo es eso. ¿Pedro García puede ser candidato?

No digo que no pueda serlo en el campo legal. La entrevista de Gabriela Oviedo en la red UNITEL lo «desnudó», no sabe dónde está parado, que pobreza !!!¡. No tiene la más peregrina idea de diferenciar el concepto de Gobernación y la Prefectura.