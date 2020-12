Vendedores y clientes, en diferentes mercados, incumplen medidas de bioseguridad

Cada vez hay más vendedores y clientes sin barbijo en los mercados de Santa Cruz. Los controles, cuando inició la pandemia del Covid-19, eran exigentes, hoy el panorama cambió.

Visitamos el antiguo mercado La Ramada y Abasto y se evidenció que las personas no cumplen con las medidas de bioseguridad. No usan barbijo, no hay alcohol desinfectante ni el distanciamiento físico.

Al ver las cámaras de UNITEL varios optaron por ponerse el barbijo, otros se molestaron, y algunos dijeron que no les pasará nada.

En los últimos días los casos de coronavirus, en Santa Cruz, se han incrementado por lo que hay una preocupación en las autoridades en salud por un posible rebrote en los próximos días.