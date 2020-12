Pese a las insistencias denuncias, “es increíble” que hasta el momento no se haya presentado de forma “académica y profesional” dudas sobre el Padrón Electoral, por lo que parecen ser solo “rumores”, afirmó la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Angélica Ruíz.

Es el Comité pro Santa Cruz y otros políticos que hablan de irregularidades en el Padrón Electoral porque solo así explican que el Movimiento Al Socialismo (MAS) haya ganado las elecciones del 18 de octubre. Sin embargo no presentaron hasta el momento ninguna denuncia formal o prueba, pero exigen una auditoría.

“Vayan y vean (el registro de votantes), es increíble, sin embargo, que en el Órgano Electoral -de manera oficial- al Tribunal Supremo Electoral y Serecí departamentales no hayamos recibido una denuncia fundamentada respecto a estos temas. Solamente son rumores que van por las redes sociales o comunicaciones”, cuestionó.

Ruíz lanzó el desafío en Santa Cruz, donde dio inicio al empadronamiento de nuevos electores con rumbo a las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó con una confiabilidad de 98,9% el registro de los votantes, pero además hay informes internacionales que avalan la transparencia de las justas desarrolladas en octubre.

“Si aún así ciertos sectores tienen dudas y no confían en los expertos nacionales electorales, no confían en la OEA, no confían en los propios informes del Órgano Electoral, pueden ir y verificarlos por sí mismo en los laboratorios que están abierto”, desafío.