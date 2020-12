Vladimir Peña renuncia a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación cruceña

He presentado mi carta de renuncia al cargo de secretario de gobierno que he ejercido hasta hoy en la @GobSantaCruz. Por las oportunidades y confianza le he agradecido al gobernador @RubenCostasA. Ha sido una etapa incomparable. pic.twitter.com/2oD8MXx78i — Vladimir Peña (@VladimirPenaV) December 4, 2020

El secretario de gobierno de la gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, la tarde de este viernes presentó su renuncia al cargo, así lo dio a conocer en su cuenta de twitter.

En la misiva, Peña resaltó su trabajo, dedicación y compromiso que dio en la Gobernación por el bien del departamento de Santa Cruz. Asimismo dijo sentirse orgulloso de haber acompañado la lucha por la autonomía y por el desarrollo cruceño bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas Aguilera.

He presentado mi carta de renuncia al cargo de secretario de gobierno que he ejercido hasta hoy en la Gobernación de Santa Cruz. Por las oportunidades y confianza le he agradecido al gobernador Rubén Costas. Ha sido una etapa incomparable, escribió Peña en su cuenta twitter.

Carta presentada al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera