Vuelos de Europa a El Alto llegan a través de Viru Viru

Las autoridades de salud en La Paz no reportaron aún casos sospechosos en vuelos internacionales

En el primer día de restricción de vuelos procedentes de Europa, los responsables de los Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa) en El Alto informaron que a esta terminal solo llegan vuelos en conexión con su par de Viru Viru. Por tanto, explicaron, los controles de salud dispuesto por el Gobierno se hacen en ese aeropuerto y no en La Paz.

“Todos los vuelos a El Alto llegan a través de Viru Viru no hay ningún vuelo que llegué directo a El Alto, a no ser que sea Lima que es cerca con Avianca, o Bogotá y Santiago que es con LAN, pero para Europa no tenemos ninguna conexión directa con La Paz todo es por Santa Cruz”, dijo el responsable de Sabsa en la terminal aérea de El Alto, Juan José Calero.

Desde ayer quedaron restringidos el arribo de vuelos procedentes de Europa por dos semanas luego de que se conociera de una nueva cepa del coronavirus que se descubrió en Gran Bretaña. Hasta el 8 de enero no podrán ingresar vuelos que lleguen del Viejo Continente.

Calero dijo que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz dispuso de personal que realiza el control sanitario en la terminal para todos los pasajeros que llegan desde distintos destinos, incluso de vuelos nacionales.

Asimismo, explicó que de las dos operadoras aéreas del país, solo BoA tiene conexión directa con España, pero esos vuelos llegan primero a Santa Cruz. La otra línea, Amaszonas tiene vuelos pero a través de otras aerolíneas.

Hasta el momento, los responsables de salud del aeropuerto no reportaron de ningún caso sospechoso de Covid-19 en los controles que se realizan.

Fuente: El Deber