Xiaomi venderá su Mi 11 sin cargador para «proteger el medioambiente», tras haber troleado a Apple por la misma decisión

«No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro», aseguró la compañía el 14 de octubre, burlándose de la decisión de Apple de vender su iPhone 12 sin cargador.

El fundador de Xiaomi, Lei Jun, ha anunciado este sábado a través de la red social china Weibo que los nuevos celulares de la compañía, Mi 11, que serán presentados el lunes 28 de diciembre, llegarán sin cargador incluido en la caja por motivos de «protección del medioambiente».

Lei Jun explicó que entre los usuarios de móviles se han acumulado demasiados cargadores, muchos de ellos están en desuso y esta situación se ha convertido en una «carga» para el medioambiente.

Con la decisión de vender los nuevos modelos sin cargadores Xiaomi copió el paso de Apple. De momento se desconoce si la compañía hará lo mismo con sus modelos anteriores, pero es posible que Lei Jun lo especifique durante la presentación del Xiaomi Mi 11.

Los iPhone 12 salieron al mercado en octubre sin cargador y sin otros componentes secundarios en la caja. En aquel entonces Xiaomi se burló de Apple con el mensaje «No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro», acompañado con un video de su desembalaje, en el que lo primero que aparece al abrir la caja es el cargador.

La coreana Samsung tampoco desaprovechó la ocasión de echar leña al fuego, pero luego borró su publicación en medio de los rumores de que, al igual que Apple, dejará de incluir los cargadores en la caja junto a sus dispositivos.

«Tu Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120 Hz en un smartphone», escribió Samsung en sus cuentas oficiales, adjuntando una imagen de un cargador con la frase «Incluido con tu Galaxy«.

