Ya se forman filas por el bono y el Gobierno autorizará el pago recién esta tarde

(Actualizada con el comunicado del Ministerio de Economía, publicado a las 8:11 de este martes)

Desde muy temprano este martes, decenas de personas comenzaron a formar filas en una agencia del Banco Unión, en El Alto, con la esperanza de cobrar el Bono Contra el Hambre. El Gobierno anunció que esta tarde, a las 16:00, hará el «lanzamiento» del beneficio y ya se lo podrá cobrar, pese a que los bancos sólo atienden hasta las cuatro de la tarde.

«Los invitamos al lanzamiento del Pago del Bono Contra el Hambre, hoy a las 16:00, en la oficina central del Banco Unión, Calacoto calle 21. Una vez que se realice el acto oficial, se iniciará el pago de este bono en todas las entidades financieras habilitadas en todo el país», comunicó el Ministerio de Economía, a las 8:11 de este martes.

En una de las agencias del banco estatal, en la urbe alteña, se pudo ver a decenas de personas que ya esperaban su turno para ser atendidas desde muy temprano.

«Yo no tengo renta, no percibo sueldo, no tenemos aguinaldo. Por eso pedimos que se pague este bono», declaró una de las personas que hacía fila sobre la acera de la agencia bancaria, según reporte de RTP.

Otro de los consultados indicó que un funcionario del banco salió para explicarles que hoy esa agencia no pagará el bono porque no recibieron ninguna instrucción, de manera que les pidieron que no hagan la fila a menos que quieran pagar algún servicio o realizar alguna otra operación bancaria.

Desde la cartera de Economía no se emitió una confirmación respecto a la fecha de inicio del pago. No obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, confirmó que el bono se pagará a partir de este martes 1 de diciembre, como dicta el Decreto Supremo 4392, que reglamenta la Ley 1330, que establece el pago del Bono Contra el Hambre.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Economía, “más de cuatro millones de personas se beneficiarán con el Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos”.

Asimismo, desde esa cartera de Estado se confirmó que el beneficio se cobrará por única vez y que con él «se busca cubrir las necesidades de las familias bolivianas, causadas por la pandemia de la Covid-19».