Yaigo: la startup boliviana valorada en más de 20 millones de dólares continúa expandiéndose

En más de 1 año, Yaigo Bolivia se ha convertido en una las empresas de delivery más importante del país, con más de 400 mil descargas de su aplicación móvil y más de 5.000 entregas diarias a nivel nacional. Su exitoso modelo de negocio le ha permitido expandir sus operaciones a 6 países en América Latina, y el mercado europeo ya está en la mira.

Fuente: Prensa Cainco

Con la firme convicción de crear un negocio rentable, escalable y replicable en el mundo entero, nace Yaigo (You Ask I Go) por sus siglas en inglés, es el sueño hecho realidad de jóvenes emprendedores bolivianos que apostaron por el desarrollo de un servicio acorde con los nuevos hábitos de compra y consumo de las personas, a través de una aplicación móvil intuitiva y fácil de utilizar.

Yaigo Bolivia comenzó sus operaciones en 2019, desde entonces este exitoso emprendimiento no ha dejado de crecer. En el 2020, el fortalecimiento empresarial se aceleró, fruto de ello Yaigo logró incursionar en nuevos mercados en América Latina, los últimos países a los que arribó fueron: Guatemala, El Salvador y Paraguay. Y para el 2021 incursionará en Chile y México.

“La agilidad, innovación, mejora continua y RSE son parte fundamental del ADN de nuestra startup, esta visión desencadenó que este año abramos operaciones en Guatemala, Paraguay y El Salvador, estemos entre las 20 mejores empresas rankeadas por INCAE, ganemos el Innovatic 2020, cerremos alianza con Startup México, Marcus Dants y Vesta, y que alcancemos una valoración por más de 20 millones de dólares”, comentó Ariel Valverde, CEO de la compañía a tiempo de señalar que Yaigo se perfila como la primera empresa unicornio de Bolivia.

En poco tiempo, la startup a demostrado que en Bolivia existe talento y tenacidad emprendedora, con la solidez para competir en mercados internacionales con grandes compañías.

“Yaigo ha posicionado a Bolivia en el escenario mundial, brindando una solución tecnológica eficiente, de calidad internacional”, expresó Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, mientras remarcaba el apoyo incondicional de CAINCO y su agencia de Santa Cruz Innova, al emprendimiento.

Acerca de Yaigo Bolivia

Yaigo, cuyas iniciales en inglés significan: You Ask I Go (Tu Pides Yo voy) es una aplicación 100% hecha en Bolivia, cuenta con una plataforma desarrollada basada en la experiencia del usuario, por lo que su interfaz es intuitiva y fácil de usar.

Nace el 2019 con el objetivo de brindar un servicio de reparto puerta a puerta eficiente, a partir una app móvil, el usuario hace su pedido y le llega al lugar que necesite.

Acerca de Santa Cruz Innova

Santa Cruz Innova es la agencia de innovación que creó CAINCO, en el año 2017, para apoyar el desarrollo innovador de las empresas y de la comunidad cruceña y boliviana. Tiene como base a los tres ejes: la educación emprendedora, la digitalización y la diversificación de nuestra producción.

Por lo que opera como un puente institucional entre la política pública y los actores implicados en el sistema de innovación, para lograr la implementación de acciones de innovación que respondan a las cambiantes necesidades económicas y sociales, generando ideas y pensamiento estratégico.