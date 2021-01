241 médicos murieron por Covid y 99% aún no son indemnizados

Luis Escobar / La Paz / Bolivia

José Urizacari, el “superneumólogo” que trabajó por 30 años en el Hospital del Tórax de La Paz, perdió la vida en agosto pasado después de luchar seis meses contra la Covid-19. Hasta ahora sus allegados no pueden acceder a la indemnización prometida por el Gobierno. No es el único caso. Las familias de más de dos centenares de médicos fallecidos en el país no logran aún cobrar este beneficio. Deben hacer un trámite, lo que más demora es conseguir la firma del Ministro de Salud.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui -quien dio positivo a la Covid-19 y desde el pasado viernes se encuentra aislado en su domicilio-, aseguró que ya suman 241 galenos muertos en la lucha contra la Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado.

“En este tiempo pude revisar mis registros y ya son 241 médicos los que ya han fallecido desde el inicio de la pandemia. Es decir, que desde el primer brote hasta diciembre hubo 202 muertes; y desde el 26 de diciembre, los decesos ascienden a 39 médicos. La cifra es alarmante, nos preocupa mucho”, declaró el profesional y añadió que ayer un bioquímico perdió la vida.

La aseguradora Univida emitió una serie de requisitos, similares a los que exige un banco, para acceder a los fondos de una persona fallecida. Pero, la entidad añade otra condición más: “La carta del Ministerio de Salud precisando que la persona afectada está relacionada al coronavirus y por la cual solicitan el cobro de la indemnización”.

“Enviamos solicitudes desde noviembre al Ministerio de Salud pidiendo -precisamente- la autorización. Enviamos las notas antes que salga la ministra Heidy Roca. Primero, no nos querían recibir la carta por el cambio de gobierno, muchos departamentos y unidades estaban rechazando correspondencia”, dijo a Página Siete Paola Urizacari, hija del reconocido neumólogo paceño.

Pese a esas dificultades, los familiares ingresaron la nota al Ministerio de Salud. La misiva llegó hasta la Dirección de Asuntos Administrativos que no les daba más información. “Íbamos cada semana a consultar sobre el tema y nos volvían a decir que por el cambio de gobierno (no se podía atender la solicitud). Para entonces, ya asumió la nueva gestión. En ese momento, las autoridades no sabían cómo proceder”, contó.

Pasaron varias semanas sin respuesta. Luego, les solicitaron una nueva carta “reiterando” la solicitud al entonces ministro Édgar Pozo. “Se hizo la nueva nota y tampoco llegó muy lejos, alcanzó al Viceministerio de Seguros. Hablé con la secretaria de la viceministra y me decía la siguiente semana, y así pasó el tiempo. La última vez que llamé me dijo que pregunte a finales de este mes”, indicó.

Paola llamará la siguiente semana a la repartición estatal. “Averigüé en Univida y me enteré que no se pagó a ningún familiar de un médico fallecido, nadie llegó a ese punto. Además, tenemos miedo que al ser una normativa hecha en el gobierno transitorio, la actual administración se niegue a proceder. Por tanto, parece que nos dan largas todo el tiempo, nos dicen que llamemos cada vez”, agregó.

Ante este problema se contactó con la Sociedad de Neumólogos y en vista de que las familias de los médicos que perdieron la vida en primera línea no reciben ayuda, planean redactar y presentar una carta a nombre de los afectados. “Al menos son 186 médicos, sin contar al personal de salud, que fallecieron y obviamente nos quedamos en el mismo lugar, estancados” declaró.

Hay preocupación en el sector

“Hasta ahora no se sabe nada del seguro de vida. Se acordó (con el Gobierno) que iban a sacar una adenda, pero no hay nada. Creo que los familiares de cuatro médicos cobraron desde el inicio de la pandemia y nadie más. Eso se debe analizar en el Consejo Médico Nacional que realizaremos este jueves”, dijo Anzoátegui.

El representante cruceño afirmó que el problema radica en “requisitos burocráticos” que precisa Univida. “Tampoco se pusieron de acuerdo sobre quién se haría cargo de la prima que deban cancelar el Estado o la unidad aseguradora”, sostuvo y pidió una solución para evitar que el ministro sea quien deba firmar la autorización.

El dirigente de Sirmes de La Paz, Fernando Romero, aseguró que el exministro Édgar Pozo les dijo que no había recursos en esa partida y por eso no se podía pagar. “Luego dijeron que iban a estudiar y ver qué se haría al respecto. Si un médico falleció atendiendo a la población y un Estado le dio este beneficio, debe honrarlo. Hoy se ganan la vida como pueden con trabajos técnicos. Al morir, nuestros familiares se quedan en la miseria”.

Para Romero, el trámite es “una total humillación” porque los familiares deben peregrinar de un lado a otro con sus documentos y sólo tres cobraron el seguro. “Ya son ocho meses y no hay ningún centavo para las familias. Este punto está dentro de las demandas que presentamos al ministerio porque no pagaron al 99% de los casos este seguro de vida”, dijo.

Carlos Navia, dirigente de Sirmes Cochabamba, informó que “nadie logró recibir -hasta ahora- el pago” en su región porque los trámites “nunca” se pueden concluir. “No se efectivizó a ninguno de los familiares de los médicos fallecidos. Es otro de los planteamientos que demandamos al Gobierno junto con la incorporación a la Ley General del Trabajo y declarar a la salud como sector estratégico; además, solicitamos la dotación de más ítems para enfrentar la pandemia”, indicó.

Navia calificó de “incapacidad e incompetencia” poner como requisito la autorización del ministro. “¿Cómo se puede pedir una carta? Una familia que vive en Tarija, Cochabamba u otra región no podrá trasladarse hasta La Paz para pedir una firma. Eso es burocratizar el trámite con el objetivo de no cumplir con una norma que beneficia a los familiares”, explicó.

Los requisitos exigidos por Univida