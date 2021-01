Abrieron un caso penal contra el «patrocinador» del fondo anticorrupción de Alexei Navalny

El Comité Ruso de Investigación acuso de “fraude masivo” al empresario ucraniano Alexandr Khomenko, por supuesta financiación al Fondo de Lucha contra la Corrupción creado por el opositor

Rusia ha abierto un caso penal por “fraude masivo” contra el empresario ucraniano Alexandr Khomenko, quien habría proporcionado financiación al Fondo de Lucha contra la Corrupción creado por el opositor ruso Alexéi Navalni, informó este sábado el Comité Ruso de Investigación.

Khomenko, responsable de la empresa Stroi Inzhiniring y de VIP Servis, es investigado por tres presuntos delitos bajo el artículo 159 del Código Penal ruso, que se refiere a fraude masivo cometido por un grupo organizado, señaló la portavoz del Comité, Svetlana Petrenko, según la agencia de noticias local Interfax.

Para ella, Khomenko “aportó asistencia financiera al Fondo de Lucha contra la Corrupción y se está actualmente escondiendo en Ucrania”.

El empresario está siendo buscado, añadió la portavoz, que no aclaró qué tiene que ver el caso penal con el fondo de Navalni, declarado agente extranjero por Rusia.

Según los investigadores, las empresas de Khomenko y una escuela técnica en las afueras de Moscú firmaron diez contratos para una renovación importante del edificio de la institución educativa en 2017, 2018 y 2019.

El empresario y otras personas actuando en su nombre “como parte de un grupo organizado” habrían incluido información falsa sobre el precio de la renovación en los documentos, afirmó Petrenko.

“Los cómplices robaron dinero por un monto de más de 30 millones de rublos (394.917 dólares) del presupuesto de la región de Moscú para el pago de los contratos”, sostuvo la portavoz del Comité de Investigación.

El pasado 17 de enero, Navalni fue arrestado en el aeropuerto de Moscú tras regresar de Alemania donde permaneció cinco meses para recuperarse de un presunto envenenamiento que el opositor atribuye a Rusia.

Su esposa, Alexei Navalni, también fue detenida mientras participaba de manifestaciones en Moscú que exigían la liberación de su marido.

Mientras que Oleg Navalni, hermano de Alexei, y la jurista del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) Liubov Sobol, fueron arrestados por violar las normas epidémicas en el marco de las protestas a favor de la liberación de del líder opositor.

Aunque la causa no es grave y no supone la detención para quienes no tengan antecedentes penales, Oleg ya fue condenado en 2014 junto a su hermano por presuntamente organizar un fraude en detrimento de Yves Rocher Vostok y por “haber blanqueado” el beneficio de las transacciones ilícitas, lo cual justificó su arresto.

Para este domingo se esperan nuevas protestas a favor del activista en Moscú y otras ciudades del país últimas del fin de semana pasado, que dejaron más de 3.400 detenidos y unos 40 policías heridos.

(Con información de EFE, AP, y Europa Press)

Fuente: infobae.com